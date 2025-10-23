 Aller au contenu principal
Le challenger de l'obésité Roche "ne fait qu'effleurer" le potentiel du marché, déclare son directeur général
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 08:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Roche ROG.S a montré jeudi sa confiance dans les paris du fabricant de médicaments sur la croissance future du marché des médicaments amaigrissants, même après un remaniement du conseil d'administration du pionnier du segment, Novo Nordisk

NOVOb.CO , à la suite de ventes décevantes.

"Je ne pense pas que nous surestimions le marché, nous ne faisons que l'effleurer", a déclaré Thomas Schinecker, directeur général de Roche, lors d'une conférence de presse après la publication des chiffres de vente pour les neuf premiers mois de l'année .

Il a souligné les approches thérapeutiques prometteuses poursuivies par Roche, telles que les modes d'action double et les mécanismes de traitement liés à l'hormone métabolique amyline.

