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Le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran fragilisé par de nouvelles tensions
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 19:50

Donald Trump a estimé que le cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran était désormais "sous assistance vitale" après avoir reçu une réponse iranienne qu'il juge "totalement inacceptable". Depuis le Bureau ovale, le président américain a décrit la trêve comme "incroyablement fragile", comparant sa situation à celle d'un patient ne disposant plus que de "1% de chances de survie". Il a également affirmé ne pas avoir terminé la lecture de la contre-proposition iranienne, qu'il a qualifiée de "déchet".

Le cessez-le-feu était entré en vigueur le 8 avril après plusieurs semaines d'escalade militaire et de menaces américaines contre l'Iran. Donald Trump avait alors averti qu'il détruirait "toute la civilisation iranienne" en l'absence d'accord. Initialement prévue pour deux semaines, la trêve avait ensuite été prolongée unilatéralement par Washington le 21 avril. Malgré cet accord, les tensions restent vives, chaque camp accusant régulièrement l'autre de violations du cessez-le-feu.

Le détroit d'Ormuz demeure au coeur des tensions entre les deux pays. Washington avait conditionné la trêve à une reprise du trafic maritime dans cette zone stratégique pour le commerce pétrolier mondial. Les États-Unis ont ensuite instauré un blocus naval dans le golfe d'Oman face à une reprise jugée insuffisante des échanges. Plusieurs incidents militaires ont encore été signalés ces derniers jours, notamment des échanges de tirs dans le détroit d'Ormuz, des frappes américaines contre des pétroliers iraniens et une attaque attribuée à l'Iran contre les Émirats arabes unis.

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