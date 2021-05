Le Cercle des économistes formule 14 propositions pour que la finance contribue à la sortie de crise

(Crédits photo : Rawpixel - )

A l'issue de la journée de conférences du 18 mai, le Cercle des économistes a formulé 14 propositions pour que la finance contribue à la sortie de crise.

Axe 1 > Mobiliser l'épargne pour relancer l'économie

Réconcilier l'exigence de rentabilité des marchés financiers et la faible rentabilité des projets de long terme, ainsi que le risque associé à l'ensemble des investissements, en conjuguant les financements privés et publics à travers Bpifrance, et en donnant des garanties publiques sur l'épargne des seniors engagée dans ces projets.

Réformer la fiscalité de l'épargne afin d'inciter les français à investir dans des produits plus risqués et à plus long terme, qui permettent de financer les entreprises.

Instaurer une garantie à terme et non une garantie à chaque instant de l'assurance-vie, comme c'est actuellement le cas en pratique pour l'assurance-vie en euros, afin de permettre la diversification des portefeuilles des assureurs.

Créer des institutions publiques de titrisation de crédits des ménages, à l'image des agences Freddie Mac et Fanny Mae aux Etats-Unis, afin de transférer une partie du risque vers l'Etat et permettre aux ménages d'allonger leurs horizons de placement.

Éduquer à la culture du risque dès le secondaire, afin d'améliorer en profondeur la culture économique et financière des ménages.

Axe 2 > Maitriser l'endettement pour conforter la reprise.

Revoir les normes prudentielles internationales « Bâle III » pour permettre aux banques centrales d'assurer la stabilité financière sans avoir à augmenter trop violemment leurs taux d'intérêt. Cela passe par le durcissement des règles d'allocation du crédit et de celles des banques centrales en matière de rachats d'actifs.

Axe 3 > Renforcer la confiance dans les marchés financiers, porter et accompagner leurs transformations.

Investir massivement dans la recherche car elle sera la clé pour le développement du financement de l'économie.

Renforcer la régulation et la supervision des « Special Purpose Acquisition Companies » (SPACs, sociétés créées ad hoc pour financer différentes opérations non encore identifiées à leur création) afin de permettre à ces dispositifs de se développer tout en veillant à la protection des investisseurs.

Contrôler l'émergence des « stable coins », émises par les Big Techs (comme Facebook), qui constituent un véritable changement d'échelle des monnaies privées.

Investir considérablement et rapidement dans la cybersécurité, car le développement des marchés ne peut souffrir de failles de sécurité déjà importantes.

Axe 4 > Créer les conditions d'une finance de la transition écologique et de l'essor de la finance "verte".

Déterminer les critères d'une finance de la transition écologique, afin d'accompagner les entreprises qui se tournent vers un modèle « vert » à moyen terme.

Définir un sentier de croissance du prix du carbone pour les années à venir, dans le cadre d'un accord international contraignant pour les Etats. Cela permettrait aux investisseurs de réduire l'incertitude sur les rendements futurs des actifs « verts ».

Revoir les règles de « Bâle III » et « Solvency II » pour encourager les financements « verts » et à impact environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Établir une taxonomie internationale unique sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), afin que tous les marchés, investisseurs et autres acteurs de l'économie aient un référentiel commun.