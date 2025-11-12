 Aller au contenu principal
Le Centre européen de la cire progresse grâce à des résultats solides au troisième trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du fournisseur de services d'épilation à la cire hors domicile European Wax Center < EWCZ.O > augmentent d'environ 17 % à 4,26 $ dans les premiers échanges

** Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre s'élève à 54,2 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 52,5 millions de dollars (données compilées par LSEG)

** Le bénéfice trimestriel dilué par action s'élève à 9 cents, contre un bénéfice de 3 cents par action l'année précédente

** Les franchisés devraient ouvrir 12 nouveaux centres et fermer 35 à 40 centres, soit 23 à 28 fermetures nettes de centres au cours de l'exercice 2025, et 11 à 16 fermetures de centres au cours du 4ème trimestre

** La société réitère ses perspectives financières pour l'exercice 2025

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 39,4 % depuis le début de l'année

