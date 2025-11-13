Le célèbre investisseur Michael Burry supprime l'enregistrement de son fonds spéculatif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael Burry, connu pour son pari gagnant contre le marché immobilier en 2008, a retiré l'enregistrement de son fonds spéculatif, Scion Asset Management LLC, selon les registres du site web de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).