Le célèbre investisseur Michael Burry supprime l'enregistrement de son fonds spéculatif
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael Burry, connu pour son pari gagnant contre le marché immobilier en 2008, a retiré l'enregistrement de son fonds spéculatif, Scion Asset Management LLC, selon les registres du site web de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

