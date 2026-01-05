Le CDC américain estime que la saison grippale 2025-26 est "modérément sévère" alors que le nombre de cas atteint 11 millions

(Ajout de commentaires d'experts aux paragraphes 4, 6 et 7) par Siddhi Mahatole

L'activité de la grippe saisonnière est restée élevée et a augmenté au cours de la dernière semaine de décembre, selon les données du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui a classé pour la première fois la saison 2025-26 comme étant "modérément sévère".

Les CDC estiment le bilan de la saison à au moins 11 millions de maladies, 120 000 hospitalisations et 5 000 décès.

Pour la saison 2024-25, les CDC ont estimé à au moins 5,3 millions de maladies, 63 000 hospitalisations et 2 700 décès pour la semaine se terminant le 28 décembre 2024.

Les cas de grippe sont toujours "sous-déclarés" car tout le monde ne fait pas le test de la grippe, a déclaré Eric Ascher, médecin de famille à l'hôpital Lenox Hill de Northwell, ajoutant que "nous ne verrons pas le pic avant au moins une semaine ou deux".

La semaine dernière, des experts en santé publique ont déclaré à l'agence Reuters que les voyages de vacances, les faibles taux de vaccination et la désinformation avaient contribué à l'augmentation du nombre de cas.

Selon Ascher, la diminution du nombre de personnes vaccinées et l'inadéquation partielle des vaccins sont les principales raisons de l'augmentation du nombre de cas cette année.

"Il est prématuré d'essayer de tirer cette conclusion", a déclaré Aaron Milstone, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins.

Les CDC ont signalé un décès pédiatrique lié à la grippe la semaine dernière, ce qui porte à neuf le nombre total de décès pour la saison 2025-26, et ont indiqué que l'activité grippale se poursuivra probablement pendant plusieurs semaines.

La grippe A(H3N2) reste la souche dominante, représentant plus de 91 % des cas de grippe A sous-typés, selon les CDC.

Parmi les 389 virus de la grippe A(H3N2) collectés depuis le 28 septembre 2025 et caractérisés génétiquement par les CDC, 90,5 % appartenaient au sous-clade K, une variante de A(H3N2).

Les hôpitaux ont admis environ 33 301 patients atteints de la grippe au cours de la semaine qui s'est achevée le 27 décembre, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux semaines précédentes, selon les données du CDC.

Les consultations externes pour des maladies respiratoires ont atteint 8,2 % des consultations médicales, ce qui est supérieur aux niveaux de référence saisonniers.