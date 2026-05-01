Le Cboe prévoit de réduire ses effectifs de 20 % alors que l'opérateur boursier se concentre davantage sur son cœur de métier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions au paragraphe 2)

Craig Donohue, directeur général de Cboe Global Markets CBOE.Z , a présenté vendredi ses plans visant à recentrer les activités de l'opérateur boursier sur ses métiers clés, notamment par une réduction de 20 % de ses effectifs mondiaux.

L'action de la société a bondi de 9 % pour atteindre un record historique de 327,17 dollars en début de séance, après la publication de résultats supérieurs aux attentes du marché et l'annonce que sa réorientation stratégique l'aiderait à réaliser son plein potentiel.

Partout dans le monde, les opérateurs boursiers rationalisent leurs opérations, réduisent leurs coûts et se tournent vers des secteurs à plus forte croissance, tels que les marchés prédictifs, alors qu'ils doivent faire face à l'évolution des modèles de transactions et à une concurrence de plus en plus intense.

« À la suite d’un examen stratégique approfondi et de l’adoption d’un cadre financier et stratégique plus rigoureux au second semestre 2025, nous avons annoncé une réorientation visant à renforcer notre concentration et nos investissements dans les activités principales qui génèrent nos bénéfices », a déclaré Craig Donohue.

La semaine dernière, Cboe a cédé ses activités canadiennes et australiennes à TMX Group X.TO pour 300 millions de dollars, menant ainsi à bien un plan de cession annoncé au second semestre 2025.

Elle avait initialement annoncé en octobre son intention de céder ces activités . La réduction de 20 % des effectifs inclura les plans précédemment annoncés par Cboe visant à vendre, liquider et optimiser certaines activités, a indiqué la société.

Au 31 décembre, la société comptait 1 661 employés, selon son dossier réglementaire.

L'opérateur boursier a déclaré qu'il prévoyait de recruter des talents dans des domaines émergents tels que les marchés d'événements financiers et économiques, les initiatives de tokenisation, ainsi que la mise à l'échelle et l'expansion de ses services de compensation aux États-Unis et en Europe, entre autres efforts.

Cboe propose également un programme de départ à la retraite volontaire aux employés américains et canadiens âgés de 55 ans et plus qui travaillent dans l'entreprise depuis au moins cinq ans et qui ne seront pas concernés par les licenciements, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

DES BÉNÉFICES SUPÉRIEURS AUX ATTENTES

Les résultats de Cboe ont couronné un trimestre solide pour les opérateurs boursiers américains, la volatilité ayant stimulé l'activité dans l'ensemble du secteur, notamment au Nasdaq

NDAQ.O et à l'Intercontinental Exchange ICE.N .

Les fluctuations du marché se sont intensifiées au cours du trimestre, sous l'effet de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse par les forces américaines en janvier, des inquiétudes liées aux perturbations de l'IA, et de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran qui a accru les risques pesant sur l'approvisionnement en pétrole.

Le chiffre d'affaires de l'activité de transactions d'options de la société a bondi de 33 % pour atteindre 467,6 millions de dollars, tandis que celui de l'Europe et de l'Asie-Pacifique a grimpé de 32 % pour s'établir à 84,9 millions de dollars.

Le volume quotidien moyen des options sur indices a atteint un niveau record de 6,1 millions de contrats au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 4,8 millions un an plus tôt.

Les périodes de turbulence sur les marchés ont tendance à stimuler les activités de transactions et de couverture, ce qui fait grimper les frais de transaction et de compensation pour les opérateurs boursiers tels que Cboe.

Le bénéfice ajusté s'est établi à 3,70 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 mars. Les analystes tablaient en moyenne sur 3,29 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.