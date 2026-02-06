 Aller au contenu principal
Le Cboe dépasse ses estimations de bénéfices grâce à l'essor du marché des options
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1, ajout des actions, comparaison des résultats avec les estimations)

Cboe Global Markets CBOE.Z a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre vendredi, la volatilité élevée du marché ayant stimulé les volumes d'échanges d'options de l'opérateur boursier.

Les marchés ont connu une hausse de la volatilité ces derniers mois, alimentée par des politiques commerciales incertaines et des tensions géopolitiques accrues, ce qui a incité les traders à prendre plus de paris et à couvrir leurs positions.

Les bourses de Wall Street, notamment CME Group CME.O , Nasdaq NDAQ.O et Intercontinental Exchange ICE.N , société mère du NYSE, ont annoncé de bons résultats trimestriels, portés par l'augmentation des volumes.

La part de marché totale de Cboe pour les options a toutefois diminué, passant de 30,9 % à 29,2 % en glissement trimestriel.

La société fournit des plateformes de transactions pour les actions et les produits dérivés, y compris des produits liés à son indice phare de volatilité VIX, souvent considéré comme la "jauge de la peur" du marché.

Le revenu net de sa branche de transactions d'options a bondi de 34 % pour atteindre 433 millions de dollars au cours du trimestre, le volume quotidien moyen total des options ayant augmenté de 24 %.

La bourse rationalise ses activités pour se concentrer sur des domaines à forte croissance tels que les marchés prédictifs et la cryptographie, dans un contexte de concurrence accrue pour les parts de marché. Reuters a rapporté plus tôt cette semaine que Cboe en est aux premières étapes de l'exploration d'un produit qui utiliserait une structure d'options pour offrir des paiements tout ou rien , ce qui lui permettrait de rivaliser avec les plateformes de marchés prédictifs à croissance rapide. La bourse se concentre également sur ses offres de base avec les récents projets d' abandon de ses activités en Australie et au Canada, une décision qui fait suite à sa décision de fermer l'activité sur les actions japonaises l'année dernière.

Le bénéfice ajusté de 3,06 dollars par action a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,94 dollars, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires a atteint le niveau record de 671,1 millions de dollars, dépassant également les prévisions d'environ 660 millions de dollars. Les actions de la bourse étaient en baisse d'environ 2,3 % lors des échanges matinaux.

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
298,4450 USD NASDAQ +0,36%
INTERCON EXCHANG
168,450 USD NYSE +0,06%
NASDAQ
85,0750 USD NASDAQ -0,51%
NASDAQ Composite
22 893,72 Pts Index Ex +1,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

