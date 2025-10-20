Le Cboe cherche à étendre les heures de transactions des options sur actions pour répondre à la demande mondiale

L'opérateur boursier Cboe Global

CBOE.Z cherche à étendre les heures de transactions pour les options sur actions multi-cotées , selon un dépôt auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission, afin de répondre à la demande mondiale pour le marché boursier du pays.

La demande vise à ajouter une session matinale de 7h30 à 9h25 ET et une session de 15 minutes l'après-midi à partir de 16h.

Cette initiative intervient alors que la demande croissante des investisseurs particuliers pour des heures de transactions plus longues incite les courtiers et les bourses à élargir leur offre pour répondre à la demande internationale, ce que les plates-formes de transactions alternatives ont exploité.

Les courtiers Charles Schwab SCHW.N et Robinhood HOOD.O proposent actuellement des transactions 24h/24 limitées sur leurs plateformes.

"Étant donné que les options sur actions se négocient uniquement pendant les heures normales de transactions, il est difficile pour les investisseurs non américains de tirer parti du trading de ces options", peut-on lire dans la déclaration.

"En outre, les investisseurs américains qui négocient des actions en dehors des heures normales de transactions ne peuvent pas accéder aux options sur actions à des fins de couverture ou autres."

La demande croissante de transactions sur les marchés américains et l'accès plus facile aux plateformes de transactions numériques ont déjà poussé les opérateurs boursiers tels que Cboe et Nasdaq NDAQ.O à planifier une séance de transactions des actions 24 heures sur 24, cinq jours par semaine.

L'extension des heures de transactions des options pourrait donner un avantage aux investisseurs si des informations importantes sont diffusées pendant ces périodes.