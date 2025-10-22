Le casque Galaxy XR de Samsung s'attaque à Apple avec l'aide de Google et Qualcomm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Samsung s'associe à Google et Qualcomm pour le Galaxy XR

*

Le Galaxy XR coûtera 1 799 $ et sera disponible le 21 octobre

*

Le marché de la RV/AR est en déclin malgré la concurrence

(Ajouter les commentaires de l'exécutif de Samsung aux paragraphes 8-9) par Kenneth Li

Samsung Electronics 005930.KS a lancé mardi son casque de réalité étendue Galaxy XR, comptant sur les fonctions d'IA de Google pour le propulser sur le marché naissant et incertain de l'informatique sur le visage, dominé par Meta et Apple.

Le casque, qui ressemble à ceux fabriqués par d'autres entreprises telles que Meta, coûtera 1 799 dollars, soit environ la moitié du prix demandé par Apple AAPL.O pour son casque Vision Pro.

C'est le premier d'une famille de nouveaux appareils, alimentés par le système d'exploitation Android XR et l'intelligence artificielle, dans le cadre d'un partenariat à long terme avec Google d'Alphabet GOOGL.O et Qualcomm

QCOM.O .

"Il y a tout un voyage devant nous en termes d'autres appareils et de facteurs de forme", a déclaré Sharham Izadi, vice-président de l'AR/XR de Google, lors d'une interview précédant le lancement.

La prochaine étape sera la sortie de lunettes plus légères, ont déclaré les dirigeants, sans donner plus de détails. Samsung a annoncé des partenariats avec Warby Parker WRBY.N et le fabricant sud-coréen de lunettes de luxe Gentle Monster.

La course à la recherche de nouveaux facteurs de forme pour le divertissement et l'informatique, étayée par l'IA, a alimenté une bataille entre les plus grandes entreprises technologiques. Meta META.O , propriétaire d'Instagram, domine largement le secteur des casques VR avec une part de marché d'environ 80 %, Apple AAPL.O étant à la traîne.

OpenAI, le fabricant de ChatGPT, s'intéresse également au marché et a dépensé 6,5 milliards de dollars pour racheter io Products, la startup de matériel du concepteur de l'iPhone Jony Ive, en mai dernier, afin de concevoir des appareils à l'ère de l'IA.

Samsung étudie le segment de la réalité étendue depuis 10 ans, et ce n'est qu'il y a environ quatre ans que l'entreprise a contacté Google pour développer conjointement le projet, dont le nom de code est "Moohan", ce qui signifie "infini" en coréen, a déclaré Jay Kim, vice-président exécutif de la division mobile de Samsung.

"Nous avons réfléchi à la date de lancement du produit sur le marché et, compte tenu de divers facteurs tels que l'évolution de la technologie et la situation du marché, nous pensons que c'est le meilleur moment", a-t-il déclaré lors d'une réunion d'information à Séoul mercredi.

UTILISER LA FORCE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE GOOGLE

Le très attendu Samsung Galaxy XR, présenté pour la première fois l'année dernière, combine des fonctions de réalité virtuelle et de réalité mixte. Les lunettes immergent les utilisateurs qui regardent des vidéos, comme sur YouTube d'Alphabet, ou en jouant à des jeux et en regardant des images, tout en leur permettant d'interagir avec leur environnement.

Cette dernière fonctionnalité tire parti du service Gemini de Google, qui peut analyser ce que les utilisateurs voient et proposer des indications ou des informations sur des objets du monde réel en regardant et en encerclant les objets avec leurs doigts.

Lors d'un entretien accordé la semaine dernière, des responsables de Google et de Samsung ont expliqué comment ils pensaient que les casques de réalité étendue, qui n'ont pas encore suscité l'intérêt du grand public, bénéficieraient grandement de l'application des puissantes fonctions d'IA multimodale de Google dans l'ensemble de l'appareil, qui peuvent traiter des informations à partir de différents types de données telles que du texte, des photos et des vidéos.

Il s'agit d'un ensemble de capacités logicielles qu'Apple n'a pas encore démontrées, malgré le lancement d'une version actualisée de la Vision Pro dotée d'une puce plus puissante.

"L'entrée en scène de Google change à nouveau la dynamique de l'écosystème", a déclaré Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy, notant que le logiciel de Google a ajouté 1 000 dollars à la valeur de l'appareil, selon certaines estimations. "Google souhaite vraiment que les utilisateurs profitent pleinement de Gemini lorsqu'ils utilisent ce casque".

Les clients qui achètent l'appareil cette année recevront un ensemble de services gratuits, dont 12 mois d'accès à Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass et d'autres contenus XR spécialisés, ont indiqué les entreprises.

Le prototype des lunettes améliorées par l'IA était prêt au moment où Apple a lancé son casque Vision Pro en 2024, ont déclaré les dirigeants, qui cherchaient à améliorer les applications existantes telles que YouTube, Google Photos et Google Maps, tout en créant de nouvelles expériences immersives.

Comme beaucoup de technologies de première génération, elle tente de faire plusieurs choses qui pourraient avoir des applications pour les consommateurs et les entreprises.

Qualcomm fournit sa puce Snapdragon XR2+ Gen 2 pour alimenter le casque.

UN MARCHÉ DIFFICILE

De nombreux directeurs généraux de sociétés technologiques ont été séduits par ce qu'ils considèrent comme la prochaine grande nouveauté dans le domaine de l'informatique personnelle, mais le marché reste minuscule par rapport aux normes technologiques.

Le cabinet d'études Gartner estime que le marché mondial des écrans montés sur la tête devrait augmenter de 2,6 % par rapport à cette année pour atteindre 7,27 milliards de dollars l'année prochaine. Les dispositifs d'intelligence artificielle plus légers, de type lunettes, tels que les lunettes intelligentes de Meta fabriquées en collaboration avec EssilorLuxottica ESLX.PA Ray-Bans, devraient être à l'origine de la majeure partie de cette croissance.

Malgré l'expansion du paysage concurrentiel, le marché mondial de la réalité virtuelle, qui inclut les casques de "réalité mixte" lancés plus récemment, a connu trois années consécutives de déclin. Selon le cabinet d'études Counterpoint, les livraisons en 2025 devraient chuter de 20 % d'une année sur l'autre.

"Avec un prix potentiellement plus compétitif que le Vision Pro d'Apple, le casque Project Moohan de Samsung pourrait s'imposer comme un concurrent de poids dans le segment VR haut de gamme, en particulier sur le marché des entreprises", a déclaré Flora Tang, analyste principale chez Counterpoint.

Le Galaxy XR est le premier appareil Android XR. Mais Samsung s'est essayé aux dispositifs informatiques montés sur le visage il y a une dizaine d'années, en glissant un smartphone dans un casque, appelé le Gear VR, en partenariat avec le fabricant de casques VR Oculus. Meta a racheté Oculus en 2014.