Le candidat de Trump à la FAA qualifie d'inacceptables les incidents évités de justesse à l'aéroport de Washington

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du candidat, les détails de la lettre envoyée pour le soutenir, le contexte, les paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Le candidat désigné par le président Donald Trump pour diriger l'Administration fédérale de l'aviation a déclaré mardi que les 85 incidents évités de justesse à l'aéroport national Reagan Washington depuis 2021 étaient inacceptables.

Le 29 janvier, un hélicoptère Black Hawk est entré en collision avec un avion de ligne régional d'American Airlines

AAL.O près de Reagan, tuant 67 personnes.

"Au cours des années qui ont précédé cette nuit tragique de janvier, 85 incidents similaires ont été évités de justesse à Reagan National. Comment cela a-t-il pu rester sans réponse? C'est inacceptable", a déclaré Bryan Bedford, candidat désigné à la FAA, ajoutant que la FAA a besoin d'investissements importants dans le contrôle du trafic aérien. Le National Transportation Safety Board a déclaré en mars que depuis 2021, il y a eu plus de 15 200 incidents à Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères avec une distance de séparation latérale inférieure à 1 mile nautique et une séparation verticale inférieure à 400 pieds, et 85 incidents rapprochés au cours de cette période. "Si ma nomination est confirmée, ma priorité absolue sera la sécurité publique et le rétablissement de la confiance du public dans l'aviation", a déclaré Bryan Bedford, qui a soulevé des questions sur le leadership et la culture de la FAA .

Mercredi, Chris Rocheleau, administrateur intérimaire de la FAA, Jennifer Homendy, présidente du National Transportation Safety Board, et Matthew Braman, brigadier général de l'armée, répondront aux questions des sénateurs concernant un incident survenu le 1er mai, au cours duquel deux vols de compagnies aériennes ont dû interrompre leur atterrissage à Reagan en raison de la présence d'un hélicoptère de l'armée à proximité. Après cet incident, la FAA a interdit à l'armée de s'entraîner ou d'effectuer des vols de transport prioritaires autour du Pentagone. Un groupe bipartisan de dix anciens administrateurs de la FAA et directeurs intérimaires de l'agence a soutenu Bryan Bedford, y compris son prédécesseur Mike Whitaker, qui a démissionné le 20 janvier , un peu plus d'un an après le début de son mandat de cinq ans.

"Dans les années à venir, la FAA sera au cœur des efforts de modernisation et de reconstruction du système de contrôle du trafic aérien de notre pays - une entreprise qui nécessite une action immédiate", ont écrit les anciens responsables de la FAA dans une lettre adressée aux sénateurs, affirmant que Bryan Bedford était "exceptionnellement qualifié pour diriger cet effort dès le premier jour" Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, réclame des dizaines de milliards de dollars pour réformer les opérations de trafic aérien.

Par ailleurs, deux douzaines de sénateurs américains ont demandé lundi aux inspecteurs généraux du Pentagone et du ministère des transports d'ouvrir des audits à la suite de la collision du 29 janvier.