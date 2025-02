Le candidat de l'armée de l'air de Trump a arrangé un contrat de satellite de manière à favoriser SpaceX de Musk, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Joey Roulette, Marisa Taylor et Aram Roston

Le candidat du président Donald Trump au poste de secrétaire à l'armée de l'air, actuellement haut responsable de l'agence nationale des satellites d'espionnage, a organisé un appel d'offres de plusieurs milliards de dollars de manière à favoriser SpaceX d'Elon Musk, selon sept personnes familières avec le contrat.

Les changements apportés aux exigences du contrat classifié ont conduit l'inspecteur général de l'agence, le National Reconnaissance Office, à enquêter pour savoir si le fonctionnaire, Troy Meink, avait indûment orienté la transaction vers SpaceX, ont déclaré deux de ces personnes à Reuters. L'entreprise spatiale de Musk a finalement remporté le contrat en 2021. Il n'est pas clair si l'inspecteur général a conclu un rapport ou si une enquête est toujours en cours.

Ni les allégations liées au contrat, ni l'enquête de l'inspecteur général n'ont été rapportées précédemment.

Un porte-parole du NRO a déclaré par courriel que l'agence "n'a pas connaissance d'allégations, de protestations ou d'actes répréhensibles liés à la passation de marché" mentionnée par Reuters. Il a refusé de commenter les "détails liés aux relations contractuelles avec les partenaires industriels ou aux activités spécifiques"

L'inspecteur général, Terrence Edwards, a déclaré par l'intermédiaire du porte-parole du NRO que son bureau "ne fournit aucune information concernant d'éventuelles plaintes ou activités d'enquête"

Ces plaintes interviennent alors que M. Meink, ingénieur et ancien officier militaire qui occupe le poste de directeur adjoint principal du NRO depuis 2020, attend la confirmation de sa nomination à la tête de l'armée de l'air. Sa nomination, ont déclaré deux des personnes à Reuters, fait suite à une recommandation de Musk, l'entrepreneur milliardaire devenu conseiller de Trump qui a influencé les nominations à la Maison Blanche et a provoqué un tollé sur les conflits d'intérêts potentiels parce que ses diverses entreprises, y compris SpaceX, mènent des affaires importantes avec le gouvernement fédéral.

Ni Musk ni SpaceX n'ont répondu aux demandes de commentaires pour ce rapport. Un porte-parole de l'armée de l'air a renvoyé les questions à la Maison Blanche. Le service de presse de la Maison Blanche n'a pas répondu aux demandes de Reuters.

Pendant que Meink travaillait au NRO, SpaceX a cimenté une relation solide avec l'agence, ont déclaré à Reuters les personnes au courant du contrat. Le contrat de 2021 portait sur le développement de centaines de satellites espions destinés à collecter et à relayer des images haute résolution de cibles militaires et de renseignement dans le monde entier.

Il s'agit d'une transaction cruciale pour SpaceX, qui a renforcé ses liens avec les services de défense et de renseignement américains. D'une valeur initiale de 1,8 milliard de dollars, le contrat devrait être multiplié par plusieurs fois au fur et à mesure du déploiement du réseau de satellites. Reuters n'a pas pu consulter le contrat, qui est confidentiel; le gouvernement n'en a pas rendu les détails publics et n'a pas confirmé la participation de SpaceX.

Alors que des offres concurrentielles étaient préparées par plusieurs autres entrepreneurs, quatre de ces personnes ont déclaré que M. Meink avait modifié une partie du contrat qui faisait de SpaceX l'entreprise la mieux placée pour l'exécuter. Les changements, ont-ils ajouté, concernaient un type de communications inter-satellites que SpaceX pouvait offrir pour le réseau de satellites espions grâce à Starlink, son service commercial à large bande, qui compte quelque 7 000 satellites en orbite.

Reuters n'a pas pu déterminer si ce changement était une tentative délibérée d'exclure d'autres soumissionnaires ou si SpaceX, la société spatiale privée la plus importante et à la croissance la plus rapide au monde, aurait remporté le contrat même sans ce changement. Quoi qu'il en soit, le résultat a été que "personne ne pouvait rivaliser avec (SpaceX) parce que personne d'autre ne disposait d'une constellation commerciale sur laquelle ils pouvaient se brancher", a déclaré l'une des personnes ayant connaissance du contrat.

À l'époque, certaines personnes impliquées dans la procédure d'appel d'offres se sont plaintes auprès des responsables du NRO, ce qui a conduit à l'enquête de l'inspecteur général. Dans le cas de L3Harris Technologies, un entrepreneur contrarié par les changements, M. Meink s'est entretenu directement avec l'entreprise et lui a dit que ses futures affaires avec l'agence pourraient être compromises si elle déposait une protestation formelle, ont déclaré à Reuters trois personnes au courant de l'interaction.

L3Harris LHX.N n'a pas répondu aux questions détaillées de Reuters sur le processus contractuel. Dans un communiqué envoyé par courriel, un porte-parole a déclaré que la société "a vu le NRO se transformer sous la direction de Troy Meink" et "nous nous réjouissons de travailler avec lui en tant que nouveau secrétaire de l'armée de l'air"

La constellation classifiée de satellites espions représente l'un des développements en orbite les plus recherchés par le gouvernement américain. Conçus pour offrir la couverture la plus persistante, la plus étendue et la plus rapide des activités sur Terre, les satellites sont un élément crucial des efforts américains pour surpasser la Chine, la Russie et d'autres rivaux en matière d'avantages militaires et géopolitiques dans l'espace.

Plus d'une centaine de satellites de la constellation ont été lancés depuis l'année dernière, selon les données publiques de suivi de l'espace et des personnes familières avec le programme. La constellation d'espionnage, déployée par l'unité Starshield de SpaceX, est distincte de Starlink, un réseau de communication commercial qui compte plus de quatre millions de clients. Mais les deux systèmes satellitaires sont conçus pour communiquer l'un avec l'autre dans l'espace.