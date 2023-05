Le Canadien MTB choisit Forsee Power pour le rétrofit de bus diesel en électriques en Amérique du Nord

Paris, le 22 mai 2023 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable et MTB Transit Solutions, l'un des principaux spécialistes nord-américains de la réparation et de la rénovation de bus, annoncent leur partenariat pour le rétrofit de bus en Amérique du Nord. Forsee Power fournira des systèmes de batteries à MTB pour convertir des bus diesel en véhicules électriques.



Le premier projet de rétrofit au Canada a été lancé le mois dernier par la ville de Milton qui a annoncé son programme d'autobus électriques nommant MTB pour convertir une partie de sa flotte.



