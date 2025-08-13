Le Canadien Gildan rachète Hanesbrands pour 2,2 milliards de dollars afin d'étendre ses activités dans le domaine des vêtements de base

L'opération permet à Gildan de renforcer sa présence sur le marché de la vente au détail de produits de marque

Gildan prévoit un examen stratégique de Hanesbrands Australia après l'opération

Gildan paiera 6 $ par action Hanesbrands, soit une prime de 24 % par rapport à la clôture de lundi

Gildan Activewear GIL.TO a accepté d'acheter le fabricant américain de sous-vêtements Hanesbrands

HBI.N pour 2,2 milliards de dollars en espèces et en actions, ont annoncé les deux sociétés mercredi, alors que l'entreprise canadienne cherche à étendre sa présence dans le secteur des vêtements de base.

Gildan, dont les marques comprennent Anvil, Gildan et Gold Toe, paiera environ 6 dollars par action de Hanesbrands, ce qui représente une prime de 24 % par rapport à la clôture de lundi et implique une valeur des capitaux propres de 2,2 milliards de dollars.

Les actions de Hanesbrands ontaugmenté de 2,6 % , à 6,34 dollars, dans les premiers échanges, après avoir bondi de 40 % le jour précédent, lorsque la nouvelle du rachat a été annoncée pour la première fois.

L'opération combine la présence de Hanesbrands sur le marché de la vente au détail grâce à ses marques populaires telles que Hanes, Bonds, Maidenform et Playtex avec la forte présence de Gildan sur le marché de la vente en gros aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, dans la région Asie-Pacifique et en Europe.

"La combinaison de ces deux grands fabricants... est logique sur le papier", ont déclaré les analystes de Citigroup après l'annonce du rachat, ajoutant que Gildan pourrait gérer les activités de Hanesbrands de manière plus efficace, compte tenu de son expertise en matière de fabrication à faible coût.

Le Financial Times a été le premier à faire état de l'opération potentielle mardi, suivi par d'autres médias, dont Reuters.

L'accord met fin à un chapitre turbulent pour Hanesbrands, marqué par des années de sous-investissement, un lourd endettement et une série d'acquisitions qui ont produit des résultats mitigés depuis sa scission du conglomérat Sara Lee en 2006.

Les ventes de Hanesbrands ont chuté au cours des trois dernières années en raison de la forte concurrence sur le marché des vêtements de loisir et du ralentissement de la demande, mais les efforts de réduction des coûts et les améliorations de la chaîne d'approvisionnement ont permis de relever les marges au cours de l'année écoulée.

Afin de se concentrer sur ses catégories principales, Hanesbrands s'est progressivement délestée de ses actifs, notamment en vendant sa marque de vêtements de sport Champion à Authentic Brands dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars l'année dernière.

Gildan a déclaré qu'elle avait l'intention d'entamer un examen des alternatives stratégiques pour Hanesbrands Australia, qui pourrait inclure une vente ou une autre transaction, après la conclusion de l'accord.

La transaction devrait être conclue à la fin de 2025 ou au début de 2026 et devrait être immédiatement relutive pour le bénéfice ajusté par action.