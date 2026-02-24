Le Canadien Cando Rail & Terminals rachète Savage Rail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entrepreneur ferroviaire canadien Cando Rail & Terminals va racheter son homologue américain Savage Rail afin d'étendre sa présence aux États-Unis, a annoncé Cando lundi.

La transaction permet à Cando, basée au Manitoba, de s'implanter de manière significative aux États-Unis, tout en continuant à développer son réseau de terminaux et d'infrastructures ferroviaires dans le pays.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Cando Rail & Terminals assure la logistique de divers produits, dont l'essence et le diesel, pour le compte de sociétés énergétiques au Canada et aux États-Unis.

"Nos clients ferroviaires sont de nature transnationale, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Nous avons donc des clients similaires, et beaucoup d'entre eux dans le secteur de l'énergie", a déclaré Brian Cornick, président et chef de la direction de Cando Rail & Terminals. "Il s'agissait en fait de deux entreprises complémentaires, dont les activités ne se chevauchaient pas

La société a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans l'expansion de son réseau ferroviaire au cours des quatre dernières acquisitions, a déclaré une source au fait du dossier, ajoutant que cette acquisition représente une part substantielle de ces dépenses.

Les activités de Savage Rail s'étendent aux États-Unis, notamment dans les corridors du Midwest, de la côte du Golfe et du Sud-Est.

Cando prévoit de conclure la transaction au cours du deuxième trimestre de cette année.

La société prévoit d'établir un nouveau siège social aux États-Unis à Salt Lake City, dans l'Utah, tout en conservant son siège social mondial au Manitoba.