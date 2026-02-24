 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Canadien Cando Rail & Terminals rachète Savage Rail
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 00:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entrepreneur ferroviaire canadien Cando Rail & Terminals va racheter son homologue américain Savage Rail afin d'étendre sa présence aux États-Unis, a annoncé Cando lundi.

La transaction permet à Cando, basée au Manitoba, de s'implanter de manière significative aux États-Unis, tout en continuant à développer son réseau de terminaux et d'infrastructures ferroviaires dans le pays.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Cando Rail & Terminals assure la logistique de divers produits, dont l'essence et le diesel, pour le compte de sociétés énergétiques au Canada et aux États-Unis.

"Nos clients ferroviaires sont de nature transnationale, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Nous avons donc des clients similaires, et beaucoup d'entre eux dans le secteur de l'énergie", a déclaré Brian Cornick, président et chef de la direction de Cando Rail & Terminals. "Il s'agissait en fait de deux entreprises complémentaires, dont les activités ne se chevauchaient pas

La société a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans l'expansion de son réseau ferroviaire au cours des quatre dernières acquisitions, a déclaré une source au fait du dossier, ajoutant que cette acquisition représente une part substantielle de ces dépenses.

Les activités de Savage Rail s'étendent aux États-Unis, notamment dans les corridors du Midwest, de la côte du Golfe et du Sud-Est.

Cando prévoit de conclure la transaction au cours du deuxième trimestre de cette année.

La société prévoit d'établir un nouveau siège social aux États-Unis à Salt Lake City, dans l'Utah, tout en conservant son siège social mondial au Manitoba.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank