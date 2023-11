Le Canada et Google concluent un accord pour maintenir les actualités dans les résultats de recherche

(Ajoute la déclaration de Google aux paragraphes 5, le commentaire du ministre aux paragraphes 8 et 9, la déclaration de Facebook aux paragraphes 11 et 12, le commentaire de Trudeau au paragraphe 15, les détails de l'accord aux paragraphes 13 et 14, le contexte aux paragraphes 7, 10 et 12, et le commentaire de l'organisme industriel aux paragraphes 16 et 17) par Ismail Shakil

Le Canada et Google ont conclu un accord pour maintenir les articles d'actualité dans les résultats de recherche et pour que le géant de l'Internet verse 100 millions de dollars canadiens (73,6 millions de dollars) par an aux éditeurs de presse du pays, a déclaré un responsable canadien mercredi.

L'accord résout les préoccupations de Google, propriété d'Alphabet GOOGL.O , concernant la loi canadienne sur l'information en ligne qui vise à obliger les grandes sociétés Internet à partager les recettes publicitaires avec les éditeurs de presse du pays.

"Après des semaines de discussions productives, je suis heureuse d'annoncer que nous avons trouvé une solution avec Google pour la mise en œuvre de la loi sur l'information en ligne", a déclaré la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, dans un communiqué.

La loi canadienne sur l'information en ligne, qui s'inscrit dans une tendance mondiale visant à faire payer les géants de l'internet pour l'information, a été adoptée en juin et le gouvernement est en train de finaliser les règles qui devraient être publiées avant la date limite du 19 décembre.

Google a confirmé qu'Ottawa s'était engagé à résoudre ses principaux problèmes et que les actualités continueraient d'être disponibles sur ses plateformes au Canada.

Google avait précédemment déclaré qu'il bloquerait les nouvelles sur sa plateforme , en affirmant que la loi canadienne était plus stricte que celles de l'Europe et de l'Australie, et qu'elle soulevait des inquiétudes quant à l'exposition de l'entreprise à une responsabilité potentiellement non plafonnée.

Meta Platforms META.O , l'autre géant de l'internet visé par la loi, a déjà bloqué le partage d'actualités sur Facebook et Instagram en raison de ses préoccupations concernant la loi.

Mme St-Onge a déclaré que l'accord conclu avec Google montre que la nouvelle loi fonctionne et a demandé à Facebook d'expliquer sa décision de bloquer le partage d'informations au Canada.

Elle a ajouté que le Canada serait en mesure de rouvrir l'accord avec Google à l'avenir si de meilleurs accords étaient conclus ailleurs dans le monde.

Le mois dernier, Google a conclu un accord pour payer à un groupe d'éditeurs allemands 3,2 millions d'euros (3,5 millions de dollars) par an pour la publication de leur contenu d'actualité.

Dans une déclaration, un porte-parole de Meta a indiqué que sa décision restait inchangée.

"Contrairement aux moteurs de recherche, nous n'extrayons pas de manière proactive des nouvelles d'Internet pour les placer dans les fils d'actualité de nos utilisateurs et nous avons depuis longtemps compris que la seule manière pour nous de nous conformer raisonnablement à la loi sur les nouvelles en ligne est de mettre fin à la disponibilité des nouvelles pour les personnes au Canada", a déclaré le porte-parole.

La législation a été adoptée à la suite de plaintes déposées par le secteur canadien des médias, qui souhaite une réglementation plus stricte des entreprises technologiques afin de les empêcher d'évincer les entreprises d'information du marché de la publicité en ligne.

Dans le cadre de l'accord conclu avec le Canada, Google versera chaque année 100 millions de dollars canadiens, indexés sur l'inflation, aux entreprises de presse, et l'entreprise aura la possibilité de travailler avec un seul collectif pour distribuer les fonds.

"C'est une très bonne nouvelle", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau à la presse à Ottawa. "Il s'agit d'un accord qui aura des répercussions dans le monde entier

Paul Deegan, directeur général de News Media Canada, un organisme sectoriel, s'est félicité de l'accord et a remercié le gouvernement d'avoir garanti une compensation financière aux éditeurs.

"Nous félicitons Google pour sa bonne foi et son approche socialement responsable", a ajouté M. Deegan dans une déclaration.

C'est la Canadian Broadcasting Corp qui a annoncé la nouvelle un peu plus tôt.

(1 $ = 1,3581 dollar canadien)

(1 $ = 0,9114 euro)