Le CAC 40 surperforme et Nvidia se replie

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé une séance marquée par le repli de Nvidia. Le spread franco-allemand - une mesure du risque politique - est repassé sous les 80 points de base après avoir atteint hier un plus haut depuis avril. A Paris, les investisseurs ont apprécié les résultats annuels de Pernod Ricard. Eiffage n'a pas eu cette chance. L'indice CAC40 a gagné 0,24% à 7762,60 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,09% à 5398,18 points. Londres a fini dans le rouge et Francfort stable.

En Europe, Delivery Hero a perdu 3,29% à 22,27 euros à Francfort. Le spécialiste allemand des plats cuisinés a déclaré ce jeudi une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre à 3,7 milliards. Cette annonce intervient au lendemain de l'abaissement de ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année afin de tenir compte de l'impact d'un euro plus fort face aux monnaies indexées sur le dollar américain et au won coréen.

Pernod Ricard a gagné 1,37% à 100,40 euros. Le groupe de vins et spiritueux a dévoilé des résultats annuels en baisse, mais légèrement moins que prévu. Sur l'exercice 2025/2026, il prévoit une amélioration des "tendances du chiffre d'affaires organique" au deuxième semestre. Le premier trimestre est en revanche anticipé en baisse, en raison d'ajustements de stocks des grossistes aux Etats-Unis, de la demande faible et des ajustements de stocks en Chine, de l'impact du changement de politique sur les droits d'accise dans l'état du Maharashtra en Inde.

Eiffage (-2,51% à 107 euros) a connu l'un des plus forts replis de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre 2025. Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes a fait état d'un résultat net part du groupe en recul de 19,4% en rythme annuel, à 308 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est amélioré de 0,9% à 1 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de 11,92 milliards d'euros s'affiche en croissance de 7,5%. Celui de son activité travaux croît de 8,4% à 10,02 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le sentiment économique a reculé à 95,2 en août en zone euro alors qu'il était anticipé à 96 après 95,7 en juillet.

La masse monétaire M3 a progressé de 3,4% en juillet après une hausse de 3,3% en juin. Elle était attendue en augmentation de 3,5%. Les prêts aux entreprises ont augmenté de 2,8% en juillet contre une pression de 2,7% en juin. Les prêts aux ménages ont augmenté de 2,4% en juillet contre une pression de 2,2% en juin.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 13h30.

Aux Etats-Unis, à 14h30, les investisseurs prendront connaissance de la nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre et des données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 229 000 contre 231 000 attendues et après 235 000 la semaine précédente.

Les promesses de ventes de logements ont reculé de 0,4% en juillet en rythme mensuel aux Etats-Unis, en ligne avec le consensus. Elles avaient diminué de 0,8% en juin.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,31% à 1,1675 dollar.