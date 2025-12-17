Le CAC 40 sous les 8100 points avant les banques centrales et l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge, hormis Londres, à la veille de deux décisions de banques centrales : la BCE et la Banque d'Angleterre. Les investisseurs scruteront également avec intérêt les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en novembre. Côté valeurs, Euroapi a signé la plus forte baisse du SRD après son avertissement sur chiffre d'affaires. Enregistrant une deuxième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a perdu 0,25% et est repassé sous la barre des 8100 points : 8086,05. L'EuroStoxx 50 a cédé 0,58% à 5684 points.

En Europe, Diageo (-0,24% à 1678 pence) a fini en repli après avoir évolué en cours de séance dans le haut du classement du palmarès FTSE 100. Le groupe britannique des spiritueux a cédé au groupe brassicole japonais Asahi l'intégralité de sa participation dans Diageo Kenya Limited, laquelle détient 65% dans East African Breweries plc (EABL), groupe brassicole d'Afrique de l'Est. Asahi détiendra aussi une participation de 53,68% dans UDVK (un producteur et importateur de spiritueux basé au Kenya) et EABL les 46,32% restants. La vente devrait rapporter environ 2,3 milliards de dollars nets à Diageo.

A Paris, Euroapi a chuté de 22,88% à 2,40 euros et occupé le tout dernier strapontin du marché SRD. Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a abaissé hier son objectif annuel de chiffre d'affaires. Sur une base comparable, ce dernier est désormais attendu en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre - un repli compris entre 4 et 6% - contre un recul compris entre 1 et 3% auparavant. Parallèlement, l'objectif de marge d'Ebitda courant est quant à lui inchangé et demeure dans la fourchette de 7 à 9%, grâce à des mesures efficaces de réduction des coûts.

Société Générale (+3,95%, à 66,90 euros) s'est distingué en tête de l'indice CAC 40 et a enchaîné une troisième séance consécutive de progression. Le titre est soutenu par l'avis de Bank of America qui l'a intégré dans sa liste "Europe 1" de ses meilleures convictions et fait partie des "25 valeurs pour 2026" de la banque américaine. Les analystes estiment que le titre dispose d'un potentiel de revalorisation significatif.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en novembre à 3,2% contre 3,5% attendu après 3,6% en octobre. En rythme mensuel, l'inflation recule à 0,2%. Elle était attendue stable après une hausse de 0,4% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,2% en rythme annuel, contre 3,4% attendu après 3,4% en octobre.

En Allemagne, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires a reculé, alors qu'il était anticipé en légère progression. Au mois de décembre, il s'est installé à 87,6 points, contre 88 en novembre et des attentes à 88,2 points.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,1% en novembre 2025, stable par rapport à octobre, indique Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,2%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,4% en novembre 2025, contre 2,5% en octobre et après 2,5% un an auparavant.

Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,274 million de barils la semaine dernière, après un repli de 1,812 million de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 2,4 millions de barils. Les stocks d'essence sont passés en l'espace d'une semaine de 6,397 millions de barils, à 4,808 millions la semaine précédente ; ils étaient anticipés en hausse de 2,1 millions de barils. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une hausse de 1,712 million de barils, contre 2,502 millions la semaine précédente.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,03% à 1,1753 dollar.