Le CAC 40 sous la pression des taux longs américains

(AOF) - Les marchés européens reculent, prenant exemple sur Wall Street hier. Si ce midi le rendement du 10 ans américains se replie, il a fortement progressé mercredi soir en raison des résultats décevants d'une adjudication d'obligations à 20 ans. La faible demande (...) a ravivé les craintes concernant les emprunts du gouvernement américain, souligne Mirabaud. L'impact sur la dette du projet de loi de baisse des impôts et de réductions budgétaires de Donald Trump inquiète. En zone euro, le secteur privé a connu une contraction inattendue en mai. A 12h12, le CAC 40 perd 0,91% à 7838,44 points.

En Europe, Generali (-1,71% à 32,73 euros) évolue dans les tréfonds de l'indice milanais FTSE MIB en dépit de la publication de résultats trimestriels légèrement meilleurs qu'anticipé. L'assureur italien a bénéficié de la bonne performance de son activité d'assurance dommages. Au premier trimestre, le résultat net a progressé de 7,6% à 1,2 milliard d'euros et le résultat d'exploitation a augmenté de 8,9% à 2,067 milliards d'euros. Le marché ciblait respectivement 1,125 milliard d'euros et 2,033 milliards d'euros.

A Paris, Robertet (+1,56% à 848 euros) enregistre une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 après avoir dévoilé ce matin son plan ambitieux " Seed to Success 2030 ", à l'occasion de sa journée investisseurs. " Ce premier Capital Markets Day marque une étape importante pour Robertet. Nous y partageons notre feuille de route à horizon 2030. Notre ambition est d'atteindre un chiffre d'affaires entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros et d'améliorer progressivement la rentabilité ", a souligné Jérôme Bruhat, directeur général du fabricant de produits aromatiques.

Parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120 à l'ouverture, Elior gagne désormais 5,03% à 2,842 euros. Le groupe de restauration collective a dévoilé hier soir ses résultats du premier semestre, faisant ressortir un résultat net de 43 millions d'euros, contre 1 million d'euros il y a un an, ainsi qu'une amélioration de la rentabilité opérationnelle. L'Ebita ajusté s'établit à 132 millions d'euros (contre 121 millions d'euros de consensus) sur cette période, contre 100 millions d'euros l'an dernier. Sa marge d'Ebita ajusté a été revue à la hausse entre 3,3% et 3,6% (supérieure à 3% initialement prévu), soit une amélioration de +50 points de base à +80 points de base sur l'exercice 2024-2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français a enregistré une contraction en mai pour le neuvième mois consécutif, selon les données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est cependant ressorti à un plus haut de 2 mois à 48 après 47,8 en avril. Il était attendu à 48. Le PMI des services est passé de 47,3 à 47,4 entre avril et mai et il était attendu à 47,7. Le PMI manufacturier est passé de 48,7 à 49,5 entre avril et mai et il était attendu à 48,9.

En mai 2025, le climat des affaires en France s’assombrit légèrement. À 96, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd un point (après arrondi) et reste en deçà de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires se replie dans l’industrie et les services, rebondit dans le bâtiment et le commerce de détail et augmente légèrement dans le commerce de gros.

Pénalisée par les services, l'activité globale du secteur privé de la zone euro a enregistré sa première baisse depuis cinq mois en mai, selon les données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,5 après 50,4 en avril. Il était attendu à 50,7. Le PMI des services est passé de 50,1 à 48,0 entre avril et mai et il était attendu à 50,3. Le PMI manufacturier est passé de 49 à 49,4 entre avril et mai et il était attendu à 49,3.

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 87,5 en mai, globalement en ligne avec le consensus de 87,4, contre 86,9 en avril.

Le secteur privé allemand est retombé en zone de contraction en mai, selon les données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est cependant ressorti à un plus bas de 5 mois à 48,6 après 50,1 en avril. Il était attendu à 50,4. Le PMI des services est passé de 49 à 47,2 entre avril et mai et il était attendu à 49,5. Le PMI manufacturier est passé de 48,4 à 48,8 entre avril et mai et il était attendu à 48,9.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE sera publié à 13h30.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront publiés à 14h30.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services aux Etats-Unis seront publiées à 15h45, suivi des ventes de logements neufs en avril à 16 heures.

Vers 12h05, l'euro perd 0,35 à 1,1291 dollar.