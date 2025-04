La baisse est générale à Paris : toutes les valeurs du CAC 40 reculent et seules 3 du SBF 120 progressent.

Les taux longs américains sont en nette hausse depuis deux jours. Le rendement du 10 ans s'élève à 4,36% après avoir touché ce matin un plus haut à 4,516%. Cette hausse intervient dans un contexte financier, qui devrait logiquement provoquer un repli des taux longs, les obligations d'Etat étant considérées comme des valeurs refuges.

(AOF) - Ayant rebondi hier, les Bourses européennes reculent nettement à l'ouverture de ce mercredi. Le CAC 40 recule de 2,27% à 6939,17 points et l'Eurostoxx 50 de 2,53% à 4652,97 points. Ce matin, le Nikkei a fini en baisse de 3,93%. Wall Street a manqué hier son rebond faute de perspectives d'avancées commerciales. Washington a mis à exécution la dernière menace de Donald Trump en confirmant hier une taxation supplémentaire des produits chinois de 104% au total. Les taxes dites "réciproques", présentées la semaine dernière par le président américain sont appliquées depuis ce mercredi.

Le CAC 40 retombe sous les 7000 points après l'entrée en vigueur des surtaxes US

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.