Le secteur de l'automobile est le plus pénalisé en raison des chaînes de production transfrontalières des constructeurs en Amérique. Forvia, Valeo, Stellantis reculent ainsi nettement.

A la Bourse de Paris, les rares valeurs échappant à la baisse appartiennent aux secteurs défensifs, à l'instar de Danone ou d'Orange, ou à celui de la défense. Thales a inscrit ainsi un nouveau plus haut historique.

(AOF) - Les marchés européens reculent nettement sur fond de guerre commerciale. Le CAC 40 perd ainsi 1,08% à 8111,32 points. Depuis aujourd’hui, la hausse des droits de douanes visant le Canada, la Chine et le Mexique est effective. Le premier va imposer 25% de droits de douanes sur 155 milliards de dollars de produits américains. Pékin cible de son côté certains produits agricoles, dont les droits de douanes vont augmenter.

Le CAC 40 perd plus de 1% ; le secteur automobile en net recul

