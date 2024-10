Le CAC 40 perd 1%, pénalisé par le luxe

(AOF) - Le marché parisien recule dans les premiers échanges, le CAC 40 cédant 1,03% à 7444,27 points. Le principal indice français souffre de la chute du secteur du luxe dans le sillage des revenus trimestriels décevants de LVMH. L'action du numéro du luxe recule de 6,8% à 582,90, suivie par celle de Kering, L'Oréal et Hermès. Au sein de l'indice SBF 120, Rexel, Eramet et Ipsos sont en forte baisse après avoir réduit des objectifs. Le secteur des semi-conducteurs reste, lui, sous la pression de l'abaissement des objectifs 2025 d'ASML.

