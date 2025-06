Le CAC 40 flanche sous les 7600 points sous la pression de la géopolitique

(AOF) - Les Bourses européennes ont cédé du terrain alors que des frappes aériennes américaines sur l'Iran semblent de plus en plus probables. Elles devraient cibler l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo. Dans ce contexte, le baril de Brent se rapproche des 80 dollars. Sur le marché parisien, Eutelsat a bénéficié du gain d'un important contrat avec le ministère français des Armées. L'indice CAC 40 a perdu 1,34% à 7553,45 points et l'EuroStoxx50 a cédé 1,28% à 5199,72 points. Wall Street était fermé à l’occasion d’un jour férié célébrant l’abolition de l’esclavage.

En Europe, Hays a décroché de 10,08% à 63,125 pence à la bourse londonienne, après avoir été jusqu'à perdre plus de 20 %, atteignant son plus bas niveau en treize ans. Le cabinet de recrutement a annoncé anticiper une baisse de plus de 57% de son bénéfice d'exploitation annuel, à environ 45 millions de livres, là où les analystes ciblaient 56,4 millions de livres. Ce profit warning de Hays impacte les valeurs du secteur en Europe : PageGroup s'est replié de 8,86% et le hollandais Randstad a fléchi de 4,53%.

A Paris, l'action Eutelsat (+14,52% à 2,84 euros) a terminé en tête du marché SRD à la faveur d'un important contrat avec le ministère français des Armées, qui a conduit Oddo BHF à relever son opinion. Le bureau d'études affiche désormais une opinion Neutre contre Sous-performance auparavant, avec un objectif de cours qui est passé de 2 euros, à 2,60 euros. Le titre de l'opérateur de satellites gagne 25% depuis le début de l'année, le contexte géopolitique ayant remis en lumière le caractère stratégique du secteur.

Après avoir nettement décroché hier, TP (ex-Teleperformance) a cédé 4,06% à 78,54 euros au lendemain de sa journée investisseurs tenue à New-York pour y dévoiler son nouveau plan stratégique "Future Forward". "Ce plan est assez abstrait ne donnant aucune granularité sur les leviers de croissance identifiés ni aucune perspective au-delà de 2028. La transformation annoncée ne traduit ni potentiel de croissance véritablement soutenu, ni perspective de réappréciation de la marge au-delà de 2028 ", détaille TP Icap Midcap, qui a dégradé à Conserver sa recommandation sur le titre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Banque centrale de Norvège a procédé, contre toute attente, à une réduction de son principal taux directeur de 25 points de base, à 4,25%. Il s'agit, pour la Norges Bank, de la première baisse des coûts d'emprunt en cinq ans dans le pays. "Les perspectives économiques sont incertaines, mais si l'économie évolue globalement comme prévu actuellement, le taux directeur sera encore réduit au cours de l'année 2025", souligne l'institution monétaire dont le siège est basée à Oslo.

La Banque nationale suisse (BNS) a abaissé son taux directeur de 25 points de base, pour le faire passer à 0%. Une telle décision était anticipée par les économistes. Le changement de taux entre en vigueur demain, le 20 juin 2025. " La pression inflationniste a diminué depuis le trimestre précédent. L'assouplissement de la politique monétaire décidé aujourd'hui permet à la Banque nationale de contrer cette diminution ", explique l'institution financière.

La banque centrale britannique a, comme prévu, laissé inchangé son principal taux directeur à 4,25%, après l'avoir abaissé d'un quart de point lors de sa dernière réunion de politique monétaire en mai. Le comité de politique monétaire de la BoE a voté par 6 voix contre 3 en faveur de ce statu quo sur les taux.

Vers 17h30, l'euro cède 0,13% à 1,1467 dollar.