Le CAC 40 flambe, secteurs automobile et technologique en tête

(AOF) - Les Bourses européennes rebondissent fortement dans le sillage de Wall Street, qui s’est envolé hier : 9,52% pour l’indice S&P500. Donald Trump a surpris mercredi soir en annonçant la suspension pour 90 jours des droits de douane réciproques, à l'exception de la Chine. Le président américain a également augmenté immédiatement à 125% les droits de douane sur les produits chinois. Les Bourses asiatiques ont aussi nettement progressé : le Nikkei a gagné 8,76%.

Après 30 minutes de cotation, l'indice CAC 40 bondit de 6,33% à 7297,78 points. Seules deux valeurs défensives, Orange et Danone, ne profitent pas de cette forte progression. Les secteurs automobile, technologique et des banques affichent les plus fortes progressions. Les valeurs liées au pétrole sont également très recherchées dans le sillage du rebond des cours du baril de Brut.

" Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'est montré optimiste hier, estimant que ' nous pourrons probablement parvenir à un accord avec nos alliés ' et que ' nous pourrons ensuite aborder la Chine en tant que groupe ", rapporte MUFG.