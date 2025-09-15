Le CAC 40 fait une démonstration de force malgré Fitch

(AOF) - Les indices européens - Londres faisant exception - ont démarré dans le vert une semaine, qui sera animée par les Banques centrales, Fed en tête. " Validera-t-elle avec ses commentaires le scénario du marché de 3 baisses d'ici décembre ? " est la principale interrogations des investisseurs. La dégradation d'un cran, à A+ par Fitch de la note de la France était largement anticipée par les marchés. A Paris, Rubis a flambé grâce à des rumeurs de rachat. Le principal indice parisien a gagné 0,92% à 7896,93 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,88% à 5438,22 points.

Interviewé dans le numéro de dimanche du quotidien italien, Il Corriere della Sera, Michael Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space, a confirmé qu'Airbus, Thales et l'italien Leonardo envisageaient de créer une coentreprise spécialisée dans la fabrication de satellites. Suite à cette déclaration, l'action Thales a gagné 4,67% à 262,20 euros, enregistrant la plus forte progression de l'indice CAC 40. Airbus a progressé 1,59% à 196,30 euros. Leonardo a affiché une des plus fortes hausses à la Bourse de Milan : +3,68% à 52,36 euros.

A Paris, Virbac (- 2,76 %, à 317,50 euros) a trébuché en bourse après la publication de résultats semestriels décevants. Le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions reculer de 10,24 %, à 135 millions d’euros. Il est inférieur au consensus de 146 millions d’euros cité par TP Icap Midcap. La marge correspondante a ainsi atteint 18,3 % du chiffre d’affaires, contre 21,4 % un an plus tôt. Retraitée d'un effet de change de -0,7 point et d'un effet de périmètre de -0,2 point, la marge a reculé de 2,2 points.

Plus forte hausse de l'indice SBF 120, Rubis a bondi de 7% à 31,20 euros. La société de capital investissement CVC Capital Partners ou encore Trafigura Group seraient sur les rangs pour racheter le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable, affirme Bloomberg. Ceux-ci ne sont pas les seuls à s'intéresser à cette société. En avril, la société Plantation des Terres Rouges, propriété de Vincent Bolloré, a franchi le seuil statutaire de 6 % des actions ordinaires et des droits de vote de Rubis. La Compagnie Nationale de Navigation, présidée par Patrick Molis détient, elle, un peu plus de 9% du capital de Rubis.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La zone euro a affiché un excédent de 12,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en juillet 2025, contre un excédent de 18,5 milliards d'euros en juillet 2024, selon les premières estimations d'EuroStat.

Aux États-Unis, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York s'est contracté plus que prévu en septembre. Il est passé de 11,90 points, à -8,70, là où les analystes tablaient sur un recul autour de 4,30 points. À -8,70 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de juin.

Sur le marché des devises, l'euro gagne 0,26% à 1,1766 dollar.