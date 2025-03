La France et le Royaume-Uni proposent une trêve d'un mois en Ukraine, "dans les airs, sur les mers, et les infrastructures énergétiques", détaille le président français au journal le Figaro.

Emmanuel Macron estime que les Européens doivent porter leur effort de défense autour de 3% à 3,5% de leur produit intérieur brut, contre 2% aujourd'hui. Ce budget va encore devoir augmenter au niveau européen et donc au niveau national.

En Europe, Rheinmetall (+16,39%) occupe la première place du Dax40, ce qui est également le cas pour BAE Systems (+15,68%) à Londres et Leonardo (+16,96%) en Italie.

(AOF) - Après le clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron veut réaffirmer, en urgence, le soutien européen à l’Ukraine. Le président français estime que les pays du Vieux Continent devraient augmenter leurs dépenses de défense. Dans ce contexte, Thales (+16,10% à 222 euros) flambe en tête de l'indice CAC 40 suivi par Safran (+2,56% à 256,50 euros). De son côté, Dassault Aviation (+15,67% à 257,10 euros) occupe la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120.

Le CAC 40 et les marchés européens tirés par les valeurs de la défense

