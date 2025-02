Le CAC 40 et les marchés européens s’essoufflent

Il y a plus de deux semaines, elle estimait que le marché du travail était solide, alors que l'inflation restait "quelque peu élevée" et que le rythme des hausses de prix "demeurait élevé". "Nous n'avons pas besoin d'agir dans la précipitation pour adapter notre politique monétaire", avait déclaré Jerome Powell.

Ce soir, les opérateurs prendront connaissance du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed des 28 et 29 janvier. La banque centrale américaine avait décidé de ne pas modifier sa politique monétaire, maintenant ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%, comme anticipé.

Côté statistiques du jour, l'inflation s'est accélérée au Royaume-Uni en janvier. Elle a rebondi plus que prévu, à 3% sur un an, selon les données publiées ce mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Le consensus était de 2,8% après 2,5% en décembre.

Outre les tensions commerciales avec Trump, les investisseurs gardent un œil attentif sur les négociations sur la fin de conflit entre l'Ukraine et la Russie. L'Elysée a organisé ce mercredi une nouvelle réunion sur la guerre en Ukraine et la défense européenne.

La semaine dernière, le président américain avait déjà annoncé l'instauration de droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis.

Le thème de la guerre commerciale continue de dominer l'actualité. Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de mettre en place une taxe de l'ordre de 25% sur les importations pour les secteurs automobile, des semi-conducteurs et de la pharmacie. Il a ajouté qu'ils "augmenteraient très sensiblement au cours de l'année".

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en repli cette séance de mercredi après une série de résultats d’entreprises et la nouvelle offensive tarifaire américaine. Après sept séances de suite dans le vert, le CAC 40 a stoppé sa belle dynamique et perdu 1,17% à 8110,54 points. L’Eurostoxx 50 a lui cédé 1,36% à 5458,39 points. A Wall Street, les indices reculent aussi avec un Dow Jones en retrait de 0,27%, vers 17h45.

Le CAC 40 et les marchés européens s’essoufflent

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.