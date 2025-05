Le CAC 40 en forte hausse en début de séance : premiers détails sur l'accord sino-américain

Les détails de l'accord conclu entre les Etats-Unis et la Chine commencent à être révélés. Les deux pays se sont accordés sur des réductions importantes des droits de douane pendant 90 jours, selon Bloomberg. Les États-Unis réduisent leurs droits de douane sur les produits chinois de 145 % à 30 %. La Chine réduit ses droits de douane sur les produits américains de 125 % à 10 %.

(AOF) - Les marchés européens progressent nettement en Europe alors que la rencontre entre la Chine et les Etats-Unis ce week-end en Suisse a été productive. Le CAC 40 progresse de 1,41% à 7851,04 points, soutenu par le secteur du luxe, très dépendant de la Chine. En revanche, Sanofi est sous pression : Donald Trump, compte imposer une baisse de 30% à 80% des prix des médicaments sous ordonnance dans son pays. Le secteur de la défense recule également sur fond d’espoirs de cessez-le-feu en Ukraine.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.