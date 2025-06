Le CAC 40 dopé par le cessez-le-feu annoncé au Moyen-Orient

(AOF) - Les marchés européens évoluent en nette hausse, galvanisés par l'entrée en vigueur ce mardi matin d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Donald Trump, qui en est l'instigateur, a décrété "la fin officielle de la guerre de 12 jours". Toutefois, l'Etat hébreu compte « riposter avec force à la violation du cessez-le-feu » après un tir de missile iranien dans le nord d'Israël. Côté valeurs, Accor et Air France-KLM sont sur orbite à l'inverse des valeurs pétrolières comme TotalEnergies. Vers midi, le CAC 40 progresse de 1,38% à 7641 points et l'EuroStoxx 50 de 1,25% à 4484 points.

A la Bourse de Zurich, Holcim bondit de 5,97% à 57,50 francs suisses, s'adjugeant la première place du palmarès de l'indice SMI. Le spécialiste des matériaux de construction a finalisé la scission à 100% de son activité nord-américaine, Amrize. Dans le cadre de cette opération dont l'annonce remonte à janvier 2024, les actionnaires ont reçu une action Amrize pour chaque action Holcim détenue. Le groupe suisse a indiqué que cette démarche visait à mieux cibler les dynamiques de marché propres à l'Amé

A Paris, OVHcloud (-15,5% à 11,83 euros) ferme la marche du SBF120, qu’il a réintégré lundi, du fait d’un chiffre d’affaires trimestriel plus faible qu’anticipé. Depuis un an, le spécialiste européen du cloud avait accumulé les bonnes nouvelles, permettant au titre d’être multiplié par plus de deux. Outre ses bons résultats, les enjeux de souveraineté digitale avaient soutenu le titre. Or, ils ne sont pas encore visibles dans les comptes d’OVHCloud. TP Icap Midcap prévient que la croissance annuelle devrait se situer dans le bas de la fourchette d’objectifs du groupe.

FDJ United (+ 2,40 %, à 33,30 euros) progresse après la présentation de son nouveau plan stratégique pour la période 2025-2028. Baptisé Play Forward, ses objectifs s'inscrivent dans la continuité d'une trajectoire de croissance durable et rentable. Sur cette période, FDJ United a pour ambition " d'affirmer leadership en Europe en tant qu'opérateur responsable de loterie, de jeux et de paris " et vise une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % et une marge d'Ebitda courant supérieure à 26 % en 2028.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 88,4 en juin, contre un consensus de 88,1, après 87,5 en mai.

Aux États-Unis, l'Indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en avril sera connu à 15h00 avant l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en juin, à 16h00.

A la mi-séance, l'euro avance de 0,26% à 1,1607 dollar.