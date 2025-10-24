Le CAC 40 cale en fin de semaine

(AOF) - Les indices européens ont terminé en légère hausse une séance marquée par une inflation américaine plus faible que prévu et de multiples résultats d'entreprises. En Europe, la croissance du secteur privé en octobre s'est accélérée en octobre en Allemagne et a ralenti en France. A Paris, le relèvement des objectifs d'Accor a été salué et l'avertissement de Mersen sanctionné. L'indice CAC 40 a fini stable à 8225,63 points, et gagné 0,63% sur la semaine. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,08%, à 5672,98 points. Francfort et Londres ont clôturé dans le vert.

En Europe, le groupe suédois de défense Saab (+6,06%, à 522,20 couronnes suédoises) a bondi et enregistré une des plus fortes hausses du OMXS30 à Stockholm, à la faveur de résultats globalement excellents au troisième trimestre. "Nous avons enregistré une croissance solide dans tous les secteurs d'activité, tandis que la demande du marché reste élevée. Compte tenu de notre solide carnet de commandes et de nos bons résultats depuis le début de l'année, nous revoyons à la hausse nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général de Saab.

A Paris, Accor (+7,04%, à 45,18 euros) a signé la meilleure performance du CAC 40 après la publication de son point d’activité trimestriel, le relèvement d’un objectif financier et la possible cotation en bourse de son portefeuille de marques Lifestyle. Au troisième trimestre, Accor a fait preuve de résilience malgré les incertitudes liées au contexte macro-économique et géopolitique et une base de comparaison défavorable du fait des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en France.

Mersen (-18,25%, à 23,05 euros) a chuté lourdement et signé, de loin, la plus forte baisse du SBF 120 après avoir réduit plusieurs de ses objectifs annuels. Le groupe n'anticipe pas de reprise sur le marché du solaire d'ici la fin de l'année. Mersen table désormais sur des revenus organiques en baisse de 3 à 5% sur l'année, alors qu'auparavant l'objectif allait d'une stabilité à -5%. La marge d'Ebitda courant est attendue autour de 16%, contre de 16 à 16,5% précédemment. En revanche, la marge opérationnelle a été confirmée entre 9 et 9,5%. Enfin, les investissements industriels devraient se situer entre 140 et 150 millions d'euros, contre de 160 à 170 millions d'euros plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français a connu en octobre sa plus importante contraction depuis février, pénalisé par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est tombé à 46,8, contre 48,1 en septembre. Le PMI pour les services est passé de 48,5 à 47,1 entre septembre et octobre et il était attendu à 48,7. Le PMI le secteur manufacturier est passé de 48,2 à 48,3 entre septembre et octobre et il était attendu à 48,2.

La confiance des ménages se redresse en France en octobre, fait savoir l'Insee ce vendredi. À 90, l’indicateur qui la synthétise augmente de deux points mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). Le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un maximum historique.

Le secteur privé de la zone euro a connu en octobre sa plus forte expansion depuis 17 mois, soutenu par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 52,2, contre 51,2 en septembre. Il était attendu à 51. Le PMI pour les services est passé de 51,3 à 52,6 entre septembre et octobre et il était attendu à 51,2. Le PMI du secteur manufacturier est passé de 49,8 à 50 entre septembre et octobre et il était attendu à 49,8.

Le secteur privé allemand a connu en octobre sa plus forte expansion depuis 29 mois, soutenu par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 53,8, contre 52 en septembre. Il était attendu à 51,6. Le PMI pour les services est passé de 51,5 à 54,5 entre septembre et octobre et il était attendu à 51,1. Le PMI du secteur manufacturier est passé de 49,5 à 49,6 entre septembre et octobre et il était attendu à 49,5.

Au mois d'octobre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a reculé nettement plus que prévu. L'indicateur est passé de 55,1 à 53,6 points, là où les analystes tablaient sur un repli de 0,1 point, à 55.

Aux Etats-Unis, selon des données préliminaires du mois d'octobre, l'indice PMI manufacturier a progressé, alors qu'un repli était attendu. Il est passé de 52 à 52,2 points, contre des attentes à 51,9 points. Parallèlement, l'indice PMI du secteur des services a suivi la même trajectoire. Attendu en baisse de 54,2 à 53,5 points, il s'est finalement installé à 55,2 points.

Très attendue, l'inflation en septembre aux Etats-Unis est ressortie sous le consensus. L'indice des prix à la consommation a progressé de 3% sur un an, soit 0,1 point de moins qu'attendu, après une hausse de 2,9% en août. En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation a atteint 3% en rythme annuel, contre une prévision à 3,1% et 3,1% en août.

Vers 17h50, l'euro grappille 0,05% à 1,1625 dollar.