Le cabinet de conseil fiscal Andersen évalué à 2,3 milliards de dollars : les actions montent en flèche à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La croissance du chiffre d'affaires de la société a été de 15 % en moyenne sur 23 ans, selon le directeur général

*

Les investisseurs sont attirés par la reconnaissance de la marque et la stabilité des bénéfices, selon un analyste

*

Andersen a émergé de l'effondrement d'Arthur Andersen après le scandale d'Enron

(Ajoute des commentaires du directeur général aux paragraphes 4 et 9; commentaire de l'analyste au paragraphe 6) par Prakhar Srivastava

Les actions d'Andersen Group ANDG.N ont bondi d'environ 31% lors de leur introduction à la Bourse de New York mercredi, valorisant le cabinet de conseil fiscal à 2,3 milliards de dollars, et le directeur général Mark Vorsatz a déclaré que la cotation donnait à la société de nouveaux moyens pour conclure des accords et alimenter son expansion.

L'action de la société, longtemps associée à la qualité de l'audit, a ouvert à 21 dollars, alors que le prix de l'offre était de 16 dollars par action.

Andersen a levé 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mardi, après avoir vendu 11 millions d'actions au prix le plus élevé de la fourchette de 14 à 16 dollars qu'elle s'était fixée.

"Est-ce que je pense que nous allons être un acquéreur? Oui!", a déclaré M. Vorsatz à Reuters, ajoutant qu'il s'agirait d'une priorité absolue au cours des 30 prochains mois et que la société a des filiales "qui sont très intéressées à faire partie de cette société publique"

Après une période de turbulences sur les marchés déclenchée par les politiques commerciales du président Donald Trump qui ont freiné les nouvelles offres, le marché américain des introductions en bourse a repris de la vigueur, soutenu par les baisses de taux de la Réserve fédérale qui ont ravivé la confiance des investisseurs et l'appétit pour les nouvelles cotations.

"Les investisseurs semblent réagir favorablement aux débuts de la société en raison de la reconnaissance de la marque, de la stabilité des bénéfices et d'une évaluation raisonnable", a déclaré Kat Liu, vice-présidente d'IPOX.

Andersen Group a émergé des décombres de la faillite du cabinet comptable mondial Arthur Andersen en 2002, à la suite d'un scandale au sein de la société d'énergie Enron, aujourd'hui disparue.

Après sa faillite, HSBC HSBA.L a acheté une partie de la pratique fiscale du cabinet par le biais d'une nouvelle branche, Wealth & Tax Advisory Services, qui s'est ensuite séparée dans le cadre d'un rachat par les cadres et a été rebaptisée Andersen Tax en 2014.

"Nous avons enregistré des performances financières très soutenues et durables", a déclaré M. Vorsatz: "Pendant 23 ans, la croissance moyenne de notre chiffre d'affaires a été de 15 %. Au cours des 16 dernières années, depuis que nous sommes privés, la croissance moyenne de notre revenu net a été de 24 %", a-t-il ajouté.

La société, basée à San Francisco, en Californie, offre des services de conseil fiscal, d'évaluation et financier aux particuliers et aux entreprises.