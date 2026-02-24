 Aller au contenu principal
Le CA de Freelance plombé par la France
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 07:08

Freelance.com annonce un chiffre d'affaires de 273,4 MEUR au titre de son 4e trimestre 2025, en décroissance de 6% en comparaison annuelle (-5% en organique), un recul de 9% en France n'ayant pu être compensé par une croissance de 3% à l'international.

Sur l'ensemble de l'année 2025, le chiffre d'affaires du groupe de services en ressources humaines s'élève à 1 052,6 MEUR, en hausse de 0,3% (-3% en organique), avec une décroissance de 1% sur le périmètre France et une hausse de 3% sur le périmètre international.

Freelance précise que le périmètre France (-6% en 2025) a souffert de la performance de ses activités de portage salarial et d'intermédiation, dans un contexte macroéconomique continuant de peser sur le dynamisme du marché des indépendants et des ESN.

La performance dans cette zone au 4e trimestre 2025 (-8%) a été particulièrement affectée par un comparable élevé des activités d'intermédiation au 4e trimestre 2024, malgré un ralentissement de la décroissance des activités de portage salarial.

