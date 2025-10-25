Le bulldozer et la salle de bal : Trump marque la Maison Blanche d'une empreinte indélébile

Trump: "Vous n'obtiendrez plus jamais un emplacement comme celui-ci"

Selon un historien, l'équipe Trump a exploité des faiblesses systémiques

Inquiétudes quant au manque de transparence

Lorsque le président Donald Trump a rencontré les donateurs pour sa nouvelle salle de bal à la Maison Blanche au début du mois, il a raconté une histoire qui a fait vibrer son cœur de magnat de l'immobilier.

« J'ai dit: "Combien de temps cela va-t-il me prendre?" "Monsieur, vous pouvez commencer dès ce soir, vous n'avez pas besoin d'approbations" », a déclaré M. Trump le 15 octobre, en décrivant une conversation qu'il avait eue au sujet du projet. « J'ai dit: "Vous plaisantez!" » Ils m'ont répondu: « Monsieur, c'est la Maison Blanche, vous êtes le président des États-Unis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. »

Quelques jours plus tard, des équipes de démolition ont détruit au bulldozer l'aile Est de la Maison-Blanche, réduisant à un tas de décombres des décennies d'histoire de l'un des monuments les plus célèbres du pays et suscitant l'indignation des historiens, des conservateurs, des démocrates et du public.

M. Trump a obtenu ce qu'il voulait: faire table rase pour aménager sa nouvelle salle de bal de 300 millions de dollars . Cette action semblait symboliser, sous une forme physique, une présidence qui s'est attaquée avec une boule de démolition aux normes nationales, aux institutions internationales et à l'ordre mondial lui-même.

Les historiens, largement consternés par ce geste, y ont vu la réflexion d'un promoteur plutôt que le gardien d'un patrimoine sacré.

« Je pense qu'il s'agit à nouveau de la mentalité d'un promoteur qui construit quelque chose de grand qui porte son nom et pour lequel tout le monde se souvient de lui. Une tour Trump », a déclaré Jeremi Suri, historien à l'université du Texas. « Il construit une tour pour lui-même. C'est une tour pour les salles de bal. »

En effet, lors du dîner avec des dirigeants d'Apple, d'Amazon, de Lockheed Martin et de Meta Platforms, qui, selon la Maison-Blanche, se sont tous engagés à contribuer au financement de la salle de bal , Trump lui-même s'est émerveillé de l'opportunité que représentait le projet.

« En tant que professionnel de l'immobilier, c'est passionnant, car vous n'aurez plus jamais un tel emplacement », a-t-il déclaré.

En tant qu'homme d'affaires, M. Trump a apposé son nom sur des bâtiments, des steaks et des cravates. L'attachée de presse de M. Trump, Karoline Leavitt, a déclaré jeudi que la salle de bal porterait elle aussi un nom, mais n'a pas voulu préciser lequel.

Vendredi en fin de journée, M. Trump a déclaré aux journalistes qu'il n'avait pas l'intention de donner son nom à la salle de bal. Mais la structure de 90 000 pieds carrés sera à jamais associée à lui.

« Tout le monde va le regarder et y voir maintenant un édifice qui éclipse le manoir exécutif, et cet édifice porte le nom d'un homme », a déclaré Edward Lengel, ancien historien en chef de l'Association historique de la Maison-Blanche. « Je pense que c'est intentionnel. »

Bien avant que le projet de salle de bal ne devienne réalité, Donald Trump avait déjà marqué la Maison-Blanche de son empreinte: décorations dorées dans le bureau ovale, roseraie pavée rappelant son club de Floride Mar-a-Lago, portraits de lui-même dans toute la propriété et drapeaux américains géants sur de nouveaux mâts sur les pelouses nord et sud.

Le président républicain a également cherché à remodeler Washington, en prenant le contrôle du Kennedy Center et en planifiant un monument de style Arc de Triomphe pour célébrer le 250e anniversaire des États-Unis en 2026.

Taylor Budowich, ancien conseiller principal du président, a déclaré que M. Trump était le "plus grand bâtisseur" de la nation et qu'il avait une vision pour la Maison Blanche et au-delà.

« Le président est un visionnaire, que ce soit en politique, dans les affaires ou dans la vie. Il est capable de voir les choses non seulement pour ce qu'elles sont, mais aussi pour ce qu'elles pourraient être », a-t-il déclaré. « Ce n'est qu'un exemple de plus de la façon dont Trump est Trump. »

PEU D'INFORMATIONS PUBLIQUES, PEU DE CONSULTATIONS

L'équipe de M. Trump et ses alliés ont rejeté les critiques concernant le projet de salle de bal, estimant qu'il s'agissait d'une indignation fabriquée de toutes pièces.

« Toutes ses propriétés sont de première classe. Il ne lésine pas sur les dépenses et il a l'œil. Ce sera un ajout merveilleux », a déclaré Armand Grossman, un investisseur immobilier basé en Floride qui a travaillé pour M. Trump pendant quatre ans, à propos de la salle de bal. « Elle sera là pendant longtemps pour que de nombreuses générations puissent en profiter. »

Le président s'est inspiré de son style unique et de sa croyance en un pouvoir exécutif étendu pour réaliser le projet de la salle de bal. Alors que les rénovations précédentes étaient financées et approuvées par le Congrès, celle-ci sera financée par des donateurs privés, ce qui réduit les restrictions en matière de contrôle.

La Maison-Blanche affirme qu'elle a l'intention de soumettre les plans de la salle de bal à la Commission nationale d'aménagement de la capitale, mais elle précise que cet organisme ne supervise que la construction, et non la démolition.

« Je pense qu'il est très clair que l'administration a étudié ces faiblesses et, avec beaucoup plus de soin qu'elle ne le laisse entendre, qu'elle a ensuite exploité ces faiblesses de manière très impitoyable », a déclaré M. Lengel.

Les responsables de la Maison-Blanche et M. Trump lui-même ont affirmé qu'ils avaient fait preuve de transparence au sujet des travaux, en montrant des photos de la salle de bal proposée et en parlant ouvertement de ses intentions.

Mais les responsables n'ont pas été en mesure d'identifier un organe de contrôle ayant autorité sur la démolition, dans ce qui est devenu une métaphore appropriée de l'empreinte plus large de M. Trump sur le gouvernement et sur les biens immobiliers appartenant au gouvernement fédéral et exploités par lui.

L'historienne Ellen Fitzpatrick a déclaré: « Cela correspond certainement à la vision très expansive du pouvoir exécutif du président Trump, qui nécessite peu de divulgation publique, de consultation ou d'explication avant un événement aussi dramatique. »