Le budget du Pentagone largement adopté par le Sénat américain

WASHINGTON, 11 décembre (Reuters) - Le Sénat américain a très largement adopté vendredi le budget de la défense pour 2021, d'un montant de 740 milliards de dollars (610 milliards d'euros), avec une marge suffisante pour outrepasser un éventuel veto de Donald Trump, opposé au texte. Le National Defense Authorization Act (NDAA), voté chaque année, a été approuvé par 84 sénateurs contre 13, bien au-delà de la majorité des deux tiers à la chambre haute, où siègent 100 élus, nécessaire pour annuler un veto présidentiel. La Chambre des représentants a de son côté déjà approuvé le budget de la défense cette semaine par 335 voix contre 78. Donald Trump a dix jours - hors dimanches - pour promulguer le texte ou y opposer son veto. Le président républicain rejette plusieurs dispositions du NDAA, dont celle qui prévoit de débaptiser certaines bases militaires portant les noms de généraux confédérés. Il déplore aussi que le texte n'ait pas supprimé la section 230 du Communications Decency Act, qui protège les grandes entreprises technologiques de poursuites pour les contenus qui apparaissent sur leurs plateformes. Trump accuse régulièrement Google, Twitter ou Facebook d'attaquer le camp conservateur dont il se veut le défenseur. Donald Trump est également opposé à certaines dispositions qui freineront le retrait des soldats américains d'Afghanistan ou d'Allemagne qu'il a décidé. En quatre ans de présidence, le président républicain n'a jamais vu le Congrès outrepasser l'un de ses vetos. (Patricia Zengerle; version française Jean-Stéphane Brosse)

