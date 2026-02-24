Le Brésil salue l'absence de droits de douane américains sur les exportations d'avions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, de contexte et de chiffres gouvernementaux aux paragraphes 4-5,8)

Le gouvernement brésilien s'est félicité mardi de la décision de Washington d'autoriser les avions brésiliens à entrer aux États-Unis en franchise de droits, contre 10 % auparavant, dans le cadre des récents changements apportés à la politique commerciale américaine. Cette décision profite au secteur aérospatial brésilien , dirigé par le constructeur d'avions Embraer EMBR3.SA , qui était désavantagé par rapport à des rivaux tels que le canadien Bombardier BBDb.TO et le français Dassault Aviation AM.PA , dont les avions à réaction entraient déjà aux Etats-Unis sans droits de douane.

En 2024 et 2025, les avions représentaient la troisième plus grande exportation du Brésil vers les États-Unis, a déclaré le ministère du développement, de l'industrie et du commerce extérieur dans un communiqué, soulignant la forte valeur ajoutée et l'intensité technologique du secteur.

À la suite des derniers ajustements tarifaires effectués par Washington, le ministère a estimé qu'environ 25 % des exportations du pays vers les États-Unis, soit environ 9,3 milliards de dollars à partir de 2025, sont désormais soumises à un tarif douanier global de 10 %, ce qui met ces produits brésiliens sur un pied d'égalité avec les produits d'autres pays.

Avant ces changements, environ 22 % des exportations brésiliennes vers le marché américain étaient soumises à des droits de douane supplémentaires de 40 ou 50 %, a indiqué le ministère.

"Dans le secteur agricole, des produits tels que le poisson, le miel, le tabac et le café soluble verront également leurs droits de douane passer de 50 % à 10 %, ce qui leur permettra d'être compétitifs dans des conditions équivalentes à celles d'autres fournisseurs internationaux", a déclaré le ministère. Le gouvernement avait précédemment salué l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé les droits de douane généralisés du président Donald Trump, car il a supprimé les prélèvements ciblant spécifiquement la plus grande économie d'Amérique latine.

Selon le ministère, 46 % des exportations brésiliennes vers les États-Unis en 2025 ne feront plus l'objet de droits de douane supplémentaires, tandis que 29 % restent soumises à des droits imposés au titre de l'article 232, affectant des secteurs tels que l'acier, l'aluminium, le bois, le cuivre et les meubles.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Brésil après la Chine, mais contrairement à l'important excédent de marchandises du Brésil avec la Chine, le Brésil affiche un déficit avec les États-Unis depuis des années, qui s'élèvera à 7,5 milliards de dollars en 2025, selon le ministère.