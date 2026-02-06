Le BPA ajusté de MGM Resorts explose au 4e trimestre
Au quatrième trimestre 2025, MGM Resorts a dégagé un bénéfice net de 294 MUSD, en hausse de 87% sur un an, contre 157 MUSD à la même période en 2024. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 1,60 USD, en forte progression de 256% (versus 0,45 USD un an plus tôt).
Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 4,6 MdsUSD, en croissance de 6% sur un an, tiré par les revenus de la division MGM China ( 21%, à 1,24 MdUSD) mais freiné par l'activité sur le Strip de Las Vegas (-3%, à 2,17 MdsUSD). Enfin, les opérations régionales ont progressé plus modestement avec des revenus en hausse de 2%, à 950 MUSD.
L'EBITDA ajusté ressort quant à lui en hausse de 20%, à 635 MUSD.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le bénéfice net attribuable à MGM Resorts a chuté à 206 MUSD, contre 747 MUSD en 2024, principalement en raison de charges non récurrentes, dont une dépréciation de goodwill de 279 MUSD. Toutefois, le BPA ajusté ressort en nette progression à 3,31 USD ( 28% sur un an), et l'EBITDA ajusté annuel ressort à 2,4 MdsUSD ( 1%).
Le groupe a également poursuivi ses efforts en matière de retour aux actionnaires, avec 1,2 MdUSD de rachats d'actions en 2025, représentant 37,5 millions de titres et une réduction de 48% du nombre d'actions en circulation depuis 2021.
"Nous abordons 2026 avec un optimisme renforcé grâce à la dynamique de notre activité groupes et conventions à Las Vegas, aux performances soutenues en régions, à notre leadership sur le segment premium mass de MGM China, à la croissance à deux chiffres de BetMGM et à notre futur développement à Osaka", a déclaré Bill Hornbuckle, CEO de MGM Resorts International.
Réagissant à cette publication, Jefferies indique que les résultats sont en ligne avec la pré-annonce du groupe, avec notamment un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 6% sur un an.
Le broker met en avant la performance de Macau, dont l'EBITDA progresse de 30% sur un an à 332 millions de dollars, au-delà des attentes, compensant partiellement le repli de l'EBITDAR à Las Vegas (-4%) et dans les régions.
Jefferies table enfin sur un retour à la croissance de Las Vegas en 2026, probablement à partir du deuxième trimestre, porté par la solidité du marché des groupes et des conventions, ainsi que par l'achèvement des rénovations du MGM Grand.
Pour rappel, BetMGM coentreprise entre MGM et Entain avait dévoilé mercredi un résultat net de 175 millions de dollars en 2025, contre une perte de 291 millions un an plus tôt, soit une amélioration de 465 MUSD. Une annonce qui avait entrainé une hausse de 8% de MGM et de10,5% pour Entain.
