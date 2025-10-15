Le boom du prime brokerage génère une manne importante au troisième trimestre pour les banques de Wall Street

Les banques américaines enregistrent des bénéfices importants dans le prime brokerage

La hausse des valorisations et le nombre croissant de fonds spéculatifs stimulent les activités de prime brokerage

Certaines banques mettent en garde contre le niveau insoutenable des prix des actifs, dans un contexte de boom du prime financing

La machinerie de prime brokerage de Wall Street, qui représente plusieurs milliards de dollars, fonctionne à plein régime.

Au cours du dernier trimestre, les plus grandes banques américaines, menées par JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs

GS.N et Bank of America BAC.N , ont enregistré d'importants bénéfices grâce à l'activité en plein essor du prime brokerage, qui consiste à prêter des liquidités et des titres à des fonds spéculatifs pour les aider à exécuter des transactions importantes.

L'activité de prime brokerage de Wall Street a bénéficié cette année de l'augmentation des valorisations des entreprises dans tous les secteurs, certaines banques mettant en garde contre le fait que les prix des actifs pourraient être élevés de manière insoutenable.

Pour l'instant, cependant, les principaux prêteurs américains se démènent pour s'emparer de nouvelles parts de marché les uns contre les autres et contre leurs rivaux européens, alors que l'activité de transactions a bondi cette année en raison de la volatilité des marchés mondiaux déclenchée par les politiques tarifaires de l'administration Trump .

Le nombre de nouveaux fonds spéculatifs et la taille des fonds existants ont augmenté de manière exponentielle ces dernières années, les ratios d'endettement des fonds atteignant leur plus haut niveau depuis cinq ans au début de l'année, a précédemment rapporté Reuters .

La poussée actuelle dans le secteur des prêts de premier ordre intervient environ trois ans après que le Credit Suisse a été contraint de mettre fin à ses activités de prêt de courtage , l'effondrement d'Archegos Capital Management ayant entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars pour la banque.

LES BANQUES FONT ÉTAT D'UNE AUGMENTATION DE LEURS REVENUS

Pour le trimestre clos le 30 septembre, l'unité des marchés d'actions de JPMorgan a annoncé une hausse de 33 % de son chiffre d'affaires, à 3,3 milliards de dollars, grâce à la solidité de tous les produits, en particulier les prêts de prime brokerage. Les revenus de Morgan Stanley MS.N pour les actions ont augmenté de 35% pour atteindre 4,12 milliards de dollars, grâce à des résultats records dans le domaine du prime brokerage, tandis que les revenus des titres à revenu fixe ont augmenté de 8%.

"Les revenus du prime brokerage ont stimulé les résultats, les soldes moyens des clients et les revenus de financement ayant atteint de nouveaux records", a déclaré Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley, aux analystes mercredi.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, le directeur financier de Bank of America, Alastair Borthwick, a déclaré que la deuxième plus grande banque américaine a vu la force de son activité de financement de prime brokerage, les revenus ayant augmenté d'une année sur l'autre.

Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , a déclaré aux analystes mardi qu'elle redoublait d'efforts dans les services de prêt de prime brokerage, étant donné le potentiel de croissance des revenus de cette activité.

Au cours du dernier trimestre, les soldes de prime brokerage de Citi ont augmenté de 44 %, stimulant les revenus de son activité sur les marchés des actions, qui ont bondi de 24 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars.

Mardi, Goldman Sachs GS.N a affiché une hausse de 7 % des revenus de son activité actions à 3,74 milliards de dollars, principalement grâce à des commissions nettes plus élevées générées par le financement des actions, qui comprend son activité de prêt de prime brokerage.

"Les soldes sont très corrélés aux niveaux globaux des marchés, ce qui est une caractéristique attrayante des prime services (et de l'activité de financement) ", a déclaré le directeur financier de Goldman, Denis Coleman, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

"Cela a été, avec le financement FICC (revenu fixe, devises et matières premières), une bonne source de revenus stables pour nous dans l'ensemble de la franchise", a-t-il déclaré, ajoutant que la banque voyait une forte demande de la part des clients des fonds spéculatifs sur les services de prime brokerage.