 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 088,50
+0,12%
Indices
Chiffres-clés

Le boom du prime brokerage génère une manne importante au troisième trimestre pour les banques de Wall Street
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 21:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les banques américaines enregistrent des bénéfices importants dans le prime brokerage

*

La hausse des valorisations et le nombre croissant de fonds spéculatifs stimulent les activités de prime brokerage

*

Certaines banques mettent en garde contre le niveau insoutenable des prix des actifs, dans un contexte de boom du prime financing

(Ajoute le commentaire de Citi, le détail des résultats, paragraphes 11-12) par Anirban Sen

La machinerie de prime brokerage de Wall Street, qui représente plusieurs milliards de dollars, fonctionne à plein régime.

Au cours du dernier trimestre, les plus grandes banques américaines, menées par JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs

GS.N et Bank of America BAC.N , ont enregistré d'importants bénéfices grâce à l'activité en plein essor du prime brokerage, qui consiste à prêter des liquidités et des titres à des fonds spéculatifs pour les aider à exécuter des transactions importantes.

L'activité de prime brokerage de Wall Street a bénéficié cette année de l'augmentation des valorisations des entreprises dans tous les secteurs, certaines banques mettant en garde contre le fait que les prix des actifs pourraient être élevés de manière insoutenable.

Pour l'instant, cependant, les principaux prêteurs américains se démènent pour s'emparer de nouvelles parts de marché les uns contre les autres et contre leurs rivaux européens, alors que l'activité de transactions a bondi cette année en raison de la volatilité des marchés mondiaux déclenchée par les politiques tarifaires de l'administration Trump .

Le nombre de nouveaux fonds spéculatifs et la taille des fonds existants ont augmenté de manière exponentielle ces dernières années, les ratios d'endettement des fonds atteignant leur plus haut niveau depuis cinq ans au début de l'année, a précédemment rapporté Reuters .

La poussée actuelle dans le secteur des prêts de premier ordre intervient environ trois ans après que le Credit Suisse a été contraint de mettre fin à ses activités de prêt de courtage , l'effondrement d'Archegos Capital Management ayant entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars pour la banque.

LES BANQUES FONT ÉTAT D'UNE AUGMENTATION DE LEURS REVENUS

Pour le trimestre clos le 30 septembre, l'unité des marchés d'actions de JPMorgan a annoncé une hausse de 33 % de son chiffre d'affaires, à 3,3 milliards de dollars, grâce à la solidité de tous les produits, en particulier les prêts de prime brokerage. Les revenus de Morgan Stanley MS.N pour les actions ont augmenté de 35% pour atteindre 4,12 milliards de dollars, grâce à des résultats records dans le domaine du prime brokerage, tandis que les revenus des titres à revenu fixe ont augmenté de 8%.

"Les revenus du prime brokerage ont stimulé les résultats, les soldes moyens des clients et les revenus de financement ayant atteint de nouveaux records", a déclaré Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley, aux analystes mercredi.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, le directeur financier de Bank of America, Alastair Borthwick, a déclaré que la deuxième plus grande banque américaine a vu la force de son activité de financement de prime brokerage, les revenus ayant augmenté d'une année sur l'autre.

Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , a déclaré aux analystes mardi qu'elle redoublait d'efforts dans les services de prêt de prime brokerage, étant donné le potentiel de croissance des revenus de cette activité.

Au cours du dernier trimestre, les soldes de prime brokerage de Citi ont augmenté de 44 %, stimulant les revenus de son activité sur les marchés des actions, qui ont bondi de 24 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars.

Mardi, Goldman Sachs GS.N a affiché une hausse de 7 % des revenus de son activité actions à 3,74 milliards de dollars, principalement grâce à des commissions nettes plus élevées générées par le financement des actions, qui comprend son activité de prêt de prime brokerage.

"Les soldes sont très corrélés aux niveaux globaux des marchés, ce qui est une caractéristique attrayante des prime services (et de l'activité de financement) ", a déclaré le directeur financier de Goldman, Denis Coleman, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

"Cela a été, avec le financement FICC (revenu fixe, devises et matières premières), une bonne source de revenus stables pour nous dans l'ensemble de la franchise", a-t-il déclaré, ajoutant que la banque voyait une forte demande de la part des clients des fonds spéculatifs sur les services de prime brokerage.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,300 USD NYSE +4,47%
CITIGROUP
99,770 USD NYSE -0,04%
GOLDMAN SACHS GR
768,650 USD NYSE -0,32%
JPMORGAN CHASE
306,230 USD NYSE +1,39%
MORGAN STANLEY
162,700 USD NYSE +4,70%
WELLS FARGO
86,530 USD NYSE +2,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank