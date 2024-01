Le Bitcoin flanche sous les 39000 dollars

(AOF) - Moins de deux semaines après avoir dépassé brièvement les 49000 dollars, soit un plus haut depuis décembre 2021, le bitcoin est repassé aujourd'hui sous les 39000 dollars. Il a ainsi perdu 20% de sa valeur depuis l'approbation par la Sec des ETF Bitcoin. "Les ETF Bitcoin n'ont pas connu le succès escompté par de nombreux acteurs de l'écosystème crypto", indique JPMorgan dans une note consacrée à Coinbase.

"À l'avenir, nous pensons que les flux et les actifs totaux seront concentrés sur quelques structures (par exemple BlackRock, Fidelity) et inférieurs aux dizaines de milliards de nouveaux actifs nets que certaines estimations prévoient", ajoute l'analyste.

Les 9 ETF lancés sur le bitcoin au comptant ont attiré environ 4 milliards de dollars au cours de leurs six premiers jours de cotation, les fonds de BlackRock et de Fidelity Investments ayant chacun attiré plus d'un milliard de dollars, selon les données de Bloomberg Intelligence citées par le Wall Street Journal.