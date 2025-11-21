Le bitcoin est sur la corde raide après avoir sombré dans la fuite des risques

Le bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis sept mois, près du niveau clé de 80 000 dollars

Les crypto-monnaies ont perdu 1,2 billion de dollars en 6 semaines - CoinGecko

Les fonds négociés en bourse de crypto-monnaies sont également en baisse

Le bitcoin a chuté à son plus bas niveau depuis sept mois vendredi, se rapprochant du seuil des 80 000 dollars en dessous duquel certains analystes estiment que des pertes beaucoup plus importantes sont probables pour la plus grande crypto-monnaie du monde.

Le bitcoin BTC= est tombé à 80 553 dollars, et l'éther

ETH= a atteint son plus bas niveau en quatre mois, les crypto-monnaies étant à l'origine d'une vaste fuite des actifs plus risqués, stimulée par les inquiétudes des investisseurs concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques et l'incertitude quant aux réductions des taux d'intérêt américains à court terme.

Les crypto-monnaies sont souvent considérées comme un baromètre de l'appétit pour le risque et leur chute met en évidence la fragilité de l'humeur des marchés ces derniers jours, avec la chute des valeurs de l'intelligence artificielle et l'augmentation de la volatilité .VIX .

Le bitcoin est en baisse de 12 % sur la semaine. Sa chute fait suite à un parcours exceptionnel cette année qui l'a propulsé à un niveau record de plus de 120 000 dollars en octobre, porté par des changements réglementaires favorables aux crypto-actifs à l'échelle mondiale.

Mais les analystes estiment que le marché reste marqué par une chute record en une seule journée le mois dernier, au cours de laquelle plus de 19 milliards de dollars de positions ont été liquidés.

Alors qu'il a plongé sous les 100 000 dollars la semaine dernière et s'est dirigé vers 80 000 dollars vendredi, certains analystes ont déclaré que le bitcoin atteignait des niveaux que les entreprises et les investisseurs institutionnels ont en moyenne payés pour leurs jetons, et où ils pourraient être obligés de vendre pour éviter les pertes.

Le bitcoin a effacé tous ses gains depuis le début de l'année et est maintenant en baisse de 12 % pour l'année, tandis que l'éther a perdu près de 19 %.

"Si cela reflète le sentiment de risque dans son ensemble, alors les choses pourraient commencer à devenir très, très laides, et c'est ce qui nous préoccupe actuellement", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, à propos de la chute du bitcoin.

TRÉSORERIE CRYPTOGRAPHIQUE

Le plongeon de vendredi aggravera les problèmes des sociétés dites de crypto-trésorerie , qui ont été de gros acheteurs de bitcoins et d'autres crypto-monnaies cette année.

Ces sociétés détiennent les crypto-monnaies dans leurs bilans dans l'espoir que leur prix augmente. Standard Chartered a estimé qu'une chute en dessous de 90 000 dollars pour le bitcoin pourrait laisser la moitié des avoirs de ces sociétés "sous l'eau" - un terme qui se réfère généralement à la détention d'actifs valant moins que ce qui a été payé pour eux.

Les analystes estiment que ces sociétés pourraient être contraintes de lever de nouveaux fonds ou de vendre leurs avoirs en crypto-monnaie, ce qui accentuerait la pression à la baisse sur les prix.

Les sociétés cotées en bourse détiennent collectivement 4 % de l'ensemble des bitcoins en circulation et 3,1 % de l'éther, selon les estimations de Standard Chartered.

"La nature procyclique des sociétés de trésorerie du bitcoin est tout à fait évidente maintenant, si elle ne l'était pas il y a six mois", a déclaré Brent Donnelly, président de la société d'analyse Spectra Markets, dans une note.

"Ils achètent au plus haut et maintenant certains d'entre eux vendent au plus bas."

Alex Saunders, analyste chez Citi, a déclaré que 80 000 dollars serait un niveau important, car c'est à peu près le niveau moyen des avoirs en bitcoins dans les fonds négociés en bourse.

Environ 1 200 milliards de dollars ont été effacés de la valeur marchande de toutes les crypto-monnaies au cours des six dernières semaines, selon l'observateur du marché CoinGecko.

Les actions des acheteurs de bitcoins ont grimpé en flèche au début de l'année, mais ont fortement chuté ces derniers mois. Strategy MSTR.O , la plus grande des sociétés de trésorerie, a vu ses actions chuter de 61 % depuis le sommet atteint en juillet, ce qui leur a fait perdre près de 40 % depuis le début de l'année.

JP Morgan a indiqué dans une note cette semaine que Strategy pourrait être exclue de certains indices d'actions MSCI, ce qui pourrait entraîner des ventes forcées de la part des fonds qui les suivent.

La société japonaise Metaplanet 3350.T a chuté d'environ 80 % depuis le sommet atteint en juin.

M. Donnelly note que les effondrements du bitcoin en 2018 et 2022 ont fait chuter les prix d'environ 75 % à 80 %, ce qui, s'il se répète, pourrait entraîner un plongeon jusqu'à 25 000 dollars.

"Je ne dis pas que nous sommes en plein hiver cryptographique. Je rappelle simplement que les baisses de 75%/80% font partie du jeu dans le bitcoin", a-t-il écrit.