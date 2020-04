Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan du coronavirus dépasse les 17.000 morts aux Etats-Unis Reuters • 10/04/2020 à 20:59









(Actualisé avec Trump) WASHINGTON, 10 avril (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus a dépassé vendredi la barre des 17.000 morts aux Etats-Unis, qui deviennent le deuxième pays le plus endeuillé par le virus après l'Italie et devant l'Espagne, selon les calculs effectués par Reuters. Les autorités américaines avaient prévenu ces derniers jours qu'il fallait s'attendre à un nombre important de décès liés à ce virus, apparu en décembre en Chine avant de se propager dans le reste du monde, malgré les signes de ralentissement observés dans l'Etat de New York, épicentre de l'épidémie. Le nombre de personnes contaminées dépasse quant à lui désormais les 472.000 cas aux États-Unis où les autorités ont exhorté la population à continuer de respecter les règles de confinement à l'approche du week-end de Pâques. Selon Donald Trump, le président américain, les Etats-Unis déploreront moins de 100.000 imputables à l'épidémie. "Nous sommes en grande forme, sous tous les aspects. Nous sommes en grande forme pour les ventilateurs, nous sommes en grande forme pour les vêtements de protection, nous avons de nouvelles cargaisons qui arrivent pas avion. Mais nous ne recevons pour l'heure aucun appel des gouverneurs", a-t-il déclaré lors d'un point presse organisé à la Maison blanche. (Lisa Shumaker, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

