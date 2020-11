Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan de l'attaque de l'université de Kaboul s'alourdit à 35 morts Reuters • 03/11/2020 à 12:33









KABOUL, 3 novembre (Reuters) - Le bilan de l'attaque de lundi à l'université de Kaboul revendiquée par l'Etat islamique s'est alourdi à 35 morts, a-t-on appris mardi auprès de deux sources gouvernementales. Une cinquantaine d'autres personnes ont été blessées dans cette attaque, ont ajouté ces sources. L'attaque, la deuxième contre un centre éducatif en dix jours, a été revendiquée par l'EI via son organe de propagande Amak. Dans son message de revendication, l'EI avançait un bilan beaucoup plus lourd, affirmant avoir "tué ou blessé 80 juges, enquêteurs et membres des forces de sécurité afghanes". Les talibans afghans ont condamné l'attaque et décliné toute responsabilité dans un communiqué. (Hamid Shalizi; version française Nicolas Delame)

