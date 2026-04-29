Le bénéfice trimestriel du réassureur Everest bondit grâce aux gains techniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Everest Group EG.N a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre, le réassureur ayant bénéficié d'une meilleure performance en matière de souscription et d'un meilleur rendement de ses investissements.

La société basée à Hamilton, aux Bermudes, qui se concentre davantage sur son activité principale de réassurance, a bénéficié d'une forte baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles. Les résultats du même trimestre de l'année précédente avaient été affectés par les incendies de forêt en Californie.

Voici quelques détails:

* Les pertes nettes liées aux catastrophes avant impôts se sont élevées à 130 millions de dollars au cours du trimestre, contre 472 millions de dollars un an plus tôt.

* Le revenu net des placements a bondi à 567 millions de dollars au cours du trimestre, contre 491 millions de dollars un an plus tôt, soutenu par de solides rendements des placements alternatifs.

* Les compagnies d'assurance investissent généralement une partie de leurs liquidités dans diverses classes d'actifs, telles que les titres à revenu fixe et les placements alternatifs.

* Le bénéfice net s'est élevé à 653 millions de dollars, soit 16,21 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 210 millions de dollars, soit 4,90 dollars par action, un an plus tôt.

* “Notre nouvelle structure offre une plus grande clarté sur la capacité bénéficiaire d'Everest”, a déclaré le directeur général Jim Williamson.

* Le ratio combiné s'est établi à 91,2 % au cours du trimestre, contre 102,7 % un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 % indique qu'un assureur a perçu plus de primes qu'il n'a versé en indemnités.