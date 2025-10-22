Le bénéfice trimestriel du constructeur d'habitations américain NVR chute en raison d'une baisse des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NVR NVR.N a enregistré une baisse de son bénéfice au troisième trimestre mercredi car ses marges ont diminué dans un contexte de taux d'intérêt élevés et d'incertitudes liées aux tarifs douaniens, ce qui a entraîné une baisse de 2,3 % de ses actions.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le bénéfice a chuté de 20 % par rapport à l'année précédente et de 14 % par action.

Les constructeurs d'habitations américains ressentent les effets de la hausse des taux d'intérêt qui les a contraints, au cours des derniers trimestres, à proposer à leurs clients des maisons plus petites et des mesures incitatives telles que le rachat des taux d'intérêt hypothécaires.

En outre, les entreprises sont confrontées à l'incertitude des coûts liée aux droits de douane sur les principaux matériaux de construction et aux obstacles réglementaires.

Les marges ont baissé en raison de l'augmentation des coûts des terrains, de la pression sur les prix due aux défis de l'accessibilité et des dépréciations des dépôts de terrains contractuels, a déclaré la société.

La marge brute trimestrielle de NVR, basée à Reston, en Virginie, pour la construction d'habitations a diminué à 21,0 % contre 23,4 % il y a un an.

Son bénéfice net trimestriel est tombé à 342,7 millions de dollars, soit 112,33 dollars par action, contre 429,3 millions de dollars l'année dernière, soit 130,50 dollars par action diluée.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice par action de 109,36 dollars, selon les données compilées par LSEG.

NVR a également constaté une baisse de 16 % des nouvelles commandes trimestrielles d'habitations. Son taux d'annulation de commandes est passé à 19 %, contre 15 % au cours du trimestre de l'année précédente.

Les revenus de la construction d'habitations pour le troisième trimestre ont chuté de 4,4 % en glissement annuel pour atteindre 2,56 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes qui étaient de 2,50 milliards de dollars.