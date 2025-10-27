Le bénéfice trimestriel de The Hartford augmente grâce à une forte croissance des primes

La société d'assurance dommages The Hartford HIG.N a annoncé lundi un bond de 41% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une forte croissance des primes d'assurance.

Les actions de la société ont augmenté de 1,6 % après la cloche. L'action a gagné environ 14 % cette année à la clôture de lundi.

Le secteur de l'assurance a bien résisté à l'incertitude persistante, car les entreprises et les particuliers se concentrent sur la gestion des risques pour atténuer les risques tels que les catastrophes naturelles et les cyberattaques.

Cependant, les analystes et les investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement du marché de l'assurance après une période de taux de primes élevés ces dernières années.

Les primes émises par Hartford dans le domaine de l'assurance dommages ont augmenté de 7 % au cours du trimestre, grâce aux primes émises dans le domaine de l'assurance des entreprises, qui ont bondi de 9 % à 3,57 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires de Hartford a bondi à 1,07 milliard de dollars, soit 3,77 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 761 millions de dollars, soit 2,56 dollars par action, un an plus tôt.

Le ratio combiné de la branche assurance des entreprises de Hartford était de 88,8 % au cours du trimestre, contre 92,2 % l'année dernière. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Le troisième trimestre a été relativement calme, aucun ouragan n'ayant touché terre aux États-Unis, ce qui s'est traduit par une baisse des pertes dues aux catastrophes naturelles pour l'ensemble des assureurs.