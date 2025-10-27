 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 512,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice trimestriel de The Hartford augmente grâce à une forte croissance des primes
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'assurance dommages The Hartford HIG.N a annoncé lundi un bond de 41% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une forte croissance des primes d'assurance.

Les actions de la société ont augmenté de 1,6 % après la cloche. L'action a gagné environ 14 % cette année à la clôture de lundi.

Le secteur de l'assurance a bien résisté à l'incertitude persistante, car les entreprises et les particuliers se concentrent sur la gestion des risques pour atténuer les risques tels que les catastrophes naturelles et les cyberattaques.

Cependant, les analystes et les investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement du marché de l'assurance après une période de taux de primes élevés ces dernières années.

Les primes émises par Hartford dans le domaine de l'assurance dommages ont augmenté de 7 % au cours du trimestre, grâce aux primes émises dans le domaine de l'assurance des entreprises, qui ont bondi de 9 % à 3,57 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires de Hartford a bondi à 1,07 milliard de dollars, soit 3,77 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 761 millions de dollars, soit 2,56 dollars par action, un an plus tôt.

Le ratio combiné de la branche assurance des entreprises de Hartford était de 88,8 % au cours du trimestre, contre 92,2 % l'année dernière. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Le troisième trimestre a été relativement calme, aucun ouragan n'ayant touché terre aux États-Unis, ce qui s'est traduit par une baisse des pertes dues aux catastrophes naturelles pour l'ensemble des assureurs.

Valeurs associées

HARTFORD INS GRP
124,990 USD NYSE -0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank