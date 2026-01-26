Le bénéfice trimestriel de Steel Dynamics augmente grâce à la baisse des coûts de la ferraille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Steel Dynamics STLD.O a affiché une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre lundi, grâce à la baisse des coûts de la ferraille et à la stabilité des prix dans son segment de fabrication.

Malgré les tarifs douaniers radicaux du président américain Donald Trump qui ont soutenu les prix au comptant de l'acier américain, les contrats commerciaux ont pris du retard car l'industrie s'est adaptée à un indice de prix plus ancien, ce qui a entraîné une baisse des prix de vente au cours du trimestre.

Mais le sidérurgiste a bénéficié de la baisse des prix de la ferraille d'acier, une matière première clé et une charge d'alimentation essentielle pour les aciéries de Steel Dynamics produisant exclusivement de l'acier au four électrique à arc.

L'entreprise basée à Fort Wayne, dans l'Indiana, a déclaré un bénéfice de 1,82 $ par action au quatrième trimestre, contre 1,36 $ l'année précédente.

"Nous constatons une amélioration de l'environnement du marché de l'acier laminé à plat, soutenue par les mesures commerciales nationales et la relocalisation de la fabrication", a déclaré Mark Millett, directeur général de l'entreprise.

"La demande d'acier pour produits longs reste très forte, en particulier pour l'acier de construction et les rails de chemin de fer", a-t-il ajouté.

L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4,41 milliards de dollars au quatrième trimestre, n'atteignant pas l'estimation moyenne des analystes de 4,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.