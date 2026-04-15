Le bénéfice trimestriel de Progressive augmente grâce à une forte demande d'assurance personnelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur dommages Progressive PGR.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, aidé par une forte demande pour ses polices d'assurance personnelle.

La demande d'assurance reste solide, soutenue par la nature essentielle de la couverture qui protège les ménages et les entreprises contre des pertes importantes et imprévisibles, même si l'incertitude économique alimentée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran devrait alimenter l'inflation.

Voici quelques détails:

* L'assureur basé à Mayfield Village, dans l'Ohio, a fait état d'une hausse de 6 % des primes nettes souscrites, qui ont atteint 23,64 milliards de dollars au cours du trimestre.

* Progressive propose des assurances personnelles et commerciales pour les véhicules et les biens.

* Le bénéfice net de la compagnie a atteint 2,82 milliards de dollars, ou 4,80 $ par action, au cours du trimestre terminé le 31 mars, contre 2,57 milliards de dollars, ou 4,37 $ par action, un an plus tôt.

* Le nombre de polices d'assurance personnelle en vigueur a augmenté de 9 % pour atteindre 38,4 millions.

* Le ratio combiné de l'assureur était de 86,4 %, en hausse par rapport aux 86 % de l' année précédente, ce qui indique qu'il a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres et de dépenses.

* Les actions de Progressive ont perdu près de 13,7 % cette année.