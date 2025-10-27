Le bénéfice trimestriel de Principal Financial augmente grâce à la hausse des primes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'assurance et de gestion d'actifs Principal Financial PFG.O a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des primes et à des revenus de commissions plus élevés.

La demande de produits d'assurance s'est maintenue malgré la hausse des coûts d'emprunt, les entreprises et les ménages restant soucieux de se prémunir contre les risques potentiels.

En outre, les taux d'intérêt toujours élevés ont stimulé les revenus des assureurs provenant des investissements à revenu fixe.

Les primes et les frais de l'activité de prestations spécialisées de PFG, qui fournit des régimes d'avantages sociaux aux petites et moyennes entreprises, ont augmenté de 3 % pour atteindre 845,2 millions de dollars.

Les actifs gérés par Principal ont augmenté de 6 % pour atteindre 784,3 milliards de dollars au troisième trimestre. Les frais basés sur les actifs sont généralement calculés en pourcentage de la valeur de marché des actifs sous gestion.

Le revenu net des solutions de retraite et de revenu a augmenté de 11 % pour atteindre 751,7 millions de dollars.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de la société s'est élevé à 473,7 millions de dollars, soit 2,10 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 412 millions de dollars, soit 1,76 dollar par action, un an plus tôt.