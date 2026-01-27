Le bénéfice trimestriel de PACCAR chute en raison d'une baisse de la demande de camions et d'une hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PACCAR PCAR.O a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, la baisse de la demande de nouveaux camions et l'augmentation des coûts de production ayant érodé les marges.

Les actions du fabricant de camions Kenworth, Peterbilt et DAF étaient en baisse de 1,4 %.

Les opérateurs de camions américains ont reporté leurs achats de nouveaux véhicules en raison des taux d'intérêt élevés et de la morosité du marché du fret .

PACCAR a annoncé 32 900 livraisons de camions au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 43 900 livraisons de l'année précédente.

La société a également dû faire face à des coûts de production plus élevés, alors même qu'elle investit pour élargir sa gamme de véhicules à émissions nulles.

Outre la fabrication de camions utilitaires légers, moyens et lourds, PACCAR propose également des pièces détachées et des services financiers.

Le chiffre d'affaires de PACCAR dans le secteur des pièces détachées s'est élevé à 1,74 milliard de dollars au cours du quatrième trimestre, contre 1,67 milliard de dollars l'année précédente, grâce à une demande accrue de pièces détachées de la part des opérateurs qui conservent leurs anciens camions.

Le bénéfice net est tombé à 556,9 millions de dollars, soit 1,06 dollar par action, au quatrième trimestre, contre 872 millions de dollars, soit 1,66 dollar par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,06 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Les recettes trimestrielles se sont élevées à 6,82 milliards de dollars, soit moins que les 7,91 milliards de dollars de l'année précédente. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 6,26 milliards de dollars.