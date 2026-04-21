Le bénéfice trimestriel de MSCI augmente grâce à la solidité du segment indiciel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MSCI MSCI.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre mardi, grâce à la bonne performance de ses produits indiciels et de ses services d'analyse.

Les actions de la société étaient en hausse de 3,8 % dans les échanges avant la cloche. Elles ont perdu 1,2 % jusqu'à présent en 2026.

Les indices boursiers de la société servent de référence pour des billions de dollars d'actifs détenus par des fonds d'investissement, des régimes de retraite et des gestionnaires d'actifs afin de mesurer les performances et de guider les décisions d'investissement.

Voici plus de détails sur le rapport de résultats -

* Dans un contexte de volatilité persistante due aux tensions au Moyen-Orient et à des préoccupations macroéconomiques plus larges, les investisseurs se sont tournés vers les produits indiciels et l'analyse des risques pour rééquilibrer leurs portefeuilles.

* Les frais basés sur les actifs du segment indiciel de MSCI ont augmenté de 26,6 % pour atteindre 224,5 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, par rapport à l'année précédente.

* Le total des recettes d'exploitation a augmenté de 14,1 % pour atteindre 850,8 millions de dollars.

* Le ⁠fournisseur de données a affiché un bénéfice ajusté de 4,55 dollars par ‍action, contre 4,00 ‌dollars un an plus tôt.