Le bénéfice trimestriel de MetLife augmente grâce à des gains d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MetLife MET.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, l'assureur ayant tiré davantage de revenus de ses investissements.

Les assureurs peu enclins au risque détiennent généralement des portefeuilles d'investissement à forte teneur en obligations, qui offrent de meilleurs rendements dans un environnement de marché volatil et incertain. La société a déclaré que les rendements des actifs de capital-investissement étaient également plus élevés.

Le revenu net d'investissement de MetLife s'est élevé à 6,09 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 5,23 milliards de dollars il y a un an.

Les primes, frais et autres revenus ajustés sont restés stables par rapport à l'année précédente.

Fondée en 1868, MetLife est l'un des plus grands assureurs vie des États-Unis, offrant une gamme de produits d'assurance, de rentes et de programmes d'avantages sociaux sur plus de 40 marchés.

Le bénéfice ajusté a atteint 1,58 milliard de dollars, soit 2,37 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre. Ce chiffre est à comparer aux 1,38 milliard de dollars, ou 1,95 dollar par action, enregistrés un an plus tôt, à taux de change constant.

"Nous avons obtenu 12 milliards de dollars de mandats de transfert de risques de pension au cours du quatrième trimestre jusqu'à présent et avons lancé des partenariats stratégiques qui étendront notre portée et amélioreront l'accès à nos solutions d'assurance et de retraite", a déclaré Michel Khalaf, directeur général, dans un communiqué.

Les actions de l'assureur ont chuté de 4 % jusqu'à présent en 2025, sous-performant l'indice plus large Dow Jones U.S. Select Insurance .DJSINS .